Felgyújtotta haragosa autóját Esztergomban, de hogy videó is készül, arra nem gondolt

Egy 29 éves esztergomi férfi kezén kattant a bilincs.

Gy. Renátó a gyanú szerint november 26-án este szándékosan felgyújtott egy gépkocsit Esztergom egyik lakóövezetében. Az eset során ugyan senki nem sérült meg, de az autó teljesen kiégett.

A bejelentést követően a nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést és átnézték a környék kameráinak felvételeit - írja a police.hu.

A videókon jól látszott az elkövető, akit a rendőrök azonosítottak, majd rövid időn belül elfogtak.

Kihallgatása során a férfi elismerte a bűncselekményt, vallomása szerint egy korábbi sérelme miatt gyújtogatott. Rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás.

A nyitókép illusztráció.