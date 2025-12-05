ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Lángoló autó utastere, a jármű teljes terjedelmében ég.
Nyitókép: Pixabay

Felgyújtotta haragosa autóját Esztergomban, de hogy videó is készül, arra nem gondolt

Infostart

Nem volt nehéz a tettes kilétét megállapítani, az esztergomi autógyújtásról ugyanis egy biztonsági kamera felvételt készített.

Egy 29 éves esztergomi férfi kezén kattant a bilincs.

Gy. Renátó a gyanú szerint november 26-án este szándékosan felgyújtott egy gépkocsit Esztergom egyik lakóövezetében. Az eset során ugyan senki nem sérült meg, de az autó teljesen kiégett.

A bejelentést követően a nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést és átnézték a környék kameráinak felvételeit - írja a police.hu.

A videókon jól látszott az elkövető, akit a rendőrök azonosítottak, majd rövid időn belül elfogtak.

Kihallgatása során a férfi elismerte a bűncselekményt, vallomása szerint egy korábbi sérelme miatt gyújtogatott. Rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás.

A nyitókép illusztráció.

Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken

Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken

Egy ír hadihajó több drónt észlelt Volodimir Zelenszkij repülőgépének útvonala közelében, az ukrán elnök Dublinba érkezésekor. A drónok pontosan akkor és ott repülhettek el, ahol az ukrán elnök útvonala az eredeti tervek szerint vezetett volna. Oroszország nagyobb offenzívára készül, azzal a céllal, hogy elfoglalják Odesszát és Mikolaivet, elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől – írta meg két orosz katonai elemzőre hivatkozva az orosz MK.ru. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette

Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette

A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Putin says Russia ready to supply 'uninterrupted' fuel to India despite objection from Trump

Putin says Russia ready to supply 'uninterrupted' fuel to India despite objection from Trump

The US president had hit India with a further 25% tariff over its purchases of Russian oil, arguing it was funding the war in Ukraine.

