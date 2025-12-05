Orbán Viktor: Magyarországon a vállalkozók győzelemre állnak

A miniszterelnök szerint leginkább azért áll a háború vesztésre Magyarországon, mert „mi kimaradtunk ebből a háborúból, sokkal jobban és inkább kimaradtunk, mint a nyugat-európai barátaink, akik beszálltak, azok most bajban vannak és még nagyobb bajban lesznek”.

A kormányfő leszögezte, miközben a vállalkozások hajtják, húzzák a gazdaságot, a háború blokkolja azt.

Egy hüvelykujj szabály szerint egy százalékos GDP-növekedés a kincstár szempontjából 400 milliárd forint bevételt jelent. Ha nem lenne háború, a növekedés a jelenlegi egy helyett három százalékos lenne, ami plusz 800 milliárd forintot jelentene a költségvetésnek, és ebből jó néhány százmilliárd forintot lehetne gazdaságfejlesztési célokra fordítani – mondta.

A VOSZ hagyományos év végi üzleti eseményén Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy „az önök sikere és lehetőségei nagymértékben múlnak azon, hogy jobboldali vagy baloldali gazdaságpolitika lesz”.

A tapasztalat azt tanítja, a baloldali gazdaságpolitika lényege, hogy a politikusok mindig jobban tudják, hol a pénz helye, ezért amennyit csak tudnak elvesznek azoktól, akiknek van, és „az ő nagyobb tudásuk, vagy nagyobbnak tételezett tudásuk alapján, amit rejtélyes módon igazságosságnak neveznek, megpróbálják az önöktől elvett pénzt szétosztani” – fogalmazott a miniszterelnök.

Felhívta a figyelmet arra: a jobboldali gazdaságpolitika gondolatának a középpontjában az áll, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, a családok és a vállalkozások – amelyek megkeresték a pénzt – tudják a legjobban, hol van annak a helye, „ezért azt hagyjuk náluk, csak annyit vegyünk el tőlük”, amennyi ahhoz szükséges, hogy a közös szükségleteket a költségvetésből finanszírozzák.

Hangsúlyozta: amit Brüsszelben látunk, az maga a baloldali gazdaságpolitika, amivel lassan két évtized óta folyamatosan próbálkoznak, az eredménye pedig a bürokrácia, a túlszabályozás, az adóemelés, illetve a „korrupció is belefér”.

„Nincs messze az a pillanat, amikor Brüsszel konvergálni fog a magyar versenyképességi politikához is, és át fogják venni azokat a versenyképességet segítő intézkedéseinket, programjainkat, mintázatainkat, amelyek egyébként életben tartják ma a magyar gazdaságot” – fogalmazott a kormányfő.

