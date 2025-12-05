ARÉNA - PODCASTOK
osztrák rendőrautó polizei ausztria // Close-up car door lettering police austria
Nyitókép: EKH-Pictures/Getty Images

Magyar halálos áldozata van egy ausztriai országúti balesetnek

Infostart / MTI

Egy 45 éves magyar férfi vesztette életét abban a balesetben, amely Ausztriában történt, az L307-es úton, Halbturn (Féltorony) és Andau (Mosontarcsa) között - közölte pénteken az osztrák rendőrség.

A közlemény szerint a magyar sofőr autója csütörtök este lerobbant a burgenlandi úton, ezért utasával, egy 28 éves férfival együtt le akarta tolni az úttestről. A mögöttük haladó 20 éves sofőr azonban nem vette észre őket, és autójával beléjük szaladt.

Az ütközés következtében a 45 éves férfi az autóval együtt az út menti mezőre sodródott. A balesetet sértetlenül átvészelő utasa megpróbált elsősegélyt nyújtani számára, de a sofőr a helyszínen meghalt - derül ki a közleményből.

A másik autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért az eisenstadti (kismartoni) kórházba szállították.

