Így számoljon a tervezett áramszünetekkel karácsonykor

A karácsonyi ünnepek idejére felfüggeszti a tervezett áramszünettel járó munkálatokat az E.On Hungária Csoport – írja a Pénzcentrum.

A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető energiacég átgondolt munkaszervezéssel biztosítja több millió ügyfele számára, hogy zavartalanul tölthessék a karácsonyi időszakot.

2025. december 22. és 2026. január 5. között, az intézkedés értelémben az E.ON területén nem végeznek tervezett áramszünettel járó hálózatfejlesztési munkát.

A jó időzítésnek és gondos előkészítésnek köszönhetően a munkálatok még a téli ünnepek előtt véget érnek, és karácsony, szilveszter és az új év első napjaiban az ügyfelek már zavartalanul élvezhetik a beavatkozások nyomán stabilabbá és biztonságosabbá váló szolgáltatást – közölte a vállalat.

Emellett az ünnepek alatt állandó készenléttel, megerősített ügyelettel készül a cég az esetlegesen előforduló, leggyakrabban a szélsőséges időjárási körülmények miatt kialakuló váratlan meghibásodások gyors javítására.