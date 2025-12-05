ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383
usd:
328.67
bux:
109387.87
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Horizontal composition photography of a young men, specialized technician or just home man, trying to restore power after electricity outage in the dark with his light. He is looking on the circuit breaker, and try to find the right button to operate. Picture shot in the dark, with a LED hand light, which gives a cold colorimetry image, and selective focus on the finger human hand and button of the circuit breaker (ON-OFF), fuse box switch. Electrical cabinet, open, with electrical circuit breaker. Side view in selective focus.
Nyitókép: Gregory_DUBUS/Getty Images

Így számoljon a tervezett áramszünetekkel karácsonykor

Infostart

Az energiaszolgáltató cég közlése szerint a fővárosban, Pest vármegyében és a Dunántúlon 2025. december 22. és 2026. január 5. között nem lesznek tervezett áramszünetek, sőt megerősített ügyelettel készülnek az esetleges üzemzavarokra.

A karácsonyi ünnepek idejére felfüggeszti a tervezett áramszünettel járó munkálatokat az E.On Hungária Csoport – írja a Pénzcentrum.

A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető energiacég átgondolt munkaszervezéssel biztosítja több millió ügyfele számára, hogy zavartalanul tölthessék a karácsonyi időszakot.

2025. december 22. és 2026. január 5. között, az intézkedés értelémben az E.ON területén nem végeznek tervezett áramszünettel járó hálózatfejlesztési munkát.

A jó időzítésnek és gondos előkészítésnek köszönhetően a munkálatok még a téli ünnepek előtt véget érnek, és karácsony, szilveszter és az új év első napjaiban az ügyfelek már zavartalanul élvezhetik a beavatkozások nyomán stabilabbá és biztonságosabbá váló szolgáltatást – közölte a vállalat.

Emellett az ünnepek alatt állandó készenléttel, megerősített ügyelettel készül a cég az esetlegesen előforduló, leggyakrabban a szélsőséges időjárási körülmények miatt kialakuló váratlan meghibásodások gyors javítására.

Kezdőlap    Belföld    Így számoljon a tervezett áramszünetekkel karácsonykor

energia

áramszünet

e.on

helyreállítás

üzemzavar

áramkimaradás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

A piacok ma már a jövő heti Fed-kamatdöntést árazgatták: a legfrissebb munkaerőpiaci adatok alapján a befektetők közel biztosra veszik, hogy érkezik az újabb kamatvágás az Egyesült Államokban. Ez óvatos, oldalazó hangulatot hozott a részvénypiacokon, a nap végére mérsékelt erősödés volt látható Európában és az USA-ban is. Holnap még jön néhány fontos adat - többek között a PCE-infláció -, így izgalmas lesz, hogyan zárnak a nagyobb indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 22:34
Ennyit keres most egy tudományos kutató Magyarországon
2025. december 4. 22:05
Jövőre 11 százalékkal emelkedik a minimálbér és 7 százalékkal a garantált bérminimum – a nap hírei
×
×
×
×