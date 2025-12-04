Nagy üzletet ütött nyélbe a Mol

Az ügyletben meghatározott cégérték körülbelül 118 milliárd forint. A nettó adósság és egyéb kiigazítások után 64 milliárd forint készpénzes kifizetés történik az eladónak (a Polsolar Kft. részvényeiért és tagi kölcsönéért együtt), év végi zárással számolva. A Mol az akvizíció belső megtérülési rátáját (IRR) körülbelül 10 százalékra becsüli .

Az ügylet várhatóan 2026 első negyedévében zárul, a hatósági jóváhagyások függvényében.

A közlemény szerint az öt naperőmű együttesen mintegy 170 ezer magyar háztartás ellátásához elegendő villamos energiát termel. A projekt már bizonyította, hogy évente körülbelül 38 millió dollár EBITDA-t képes termelni.

A cég közleménye idézte Bacsa Györgyöt, a Mol Csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatóját, aki elmondta: a mezőcsáti naperőmű park megvásárlása csaknem négyszeresére növeli a csoport napenergia kapacitását, így fontos mérföldkő azon törekvésükben, hogy növeljék a megújuló energiaforrásokban való jelenlétüket. Mindez összhangban van a Mol stratégiájával, az alacsony szén-dioxid-kibocsátási terveivel, és már az első naptól kezdve értéket teremt részvényeseik számára.

A Mol a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei csütörtökön 1,44 százalékos emelkedéssel, 2960 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 2604 és 3168 forint között mozgott.