Elemző: megismétlődik a mintázat a magyar iparban

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari termelés az év első tíz hónapjában 3,3 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában. Az adatokra Nagy János, az Erste Bank elemzője reagált az InfoRádióban.

„Első körben a havi változást emelném ki, az ipar emelkedni tudott fél százalékkal szeptemberhez képest. Pozitív, hogy ismét tudott nőni, immár két hónapban egymás után, és kicsit jobb lett, mint az adatok előrejelezték. Éves összehasonlításban továbbra is a negatív tartományban vagyunk, az egész év már nagyon nehezen tudna kimozdulni a negatív tartományból, úgyhogy hamarosan vélhetően a harmadik olyan teljes esztendőt fogjuk zárni, ahol negatív az ipari termelés változása az előző évhez képest” – fogalmazott a szakértő.

Gyakorlatilag 2022 közepétől egy lassú, trendszerű csökkenés figyelhető meg, aminek talán most kezd lassulni az üteme – tette hozzá.

Az elemző szerint jó hír, hogy szeptemberben volt már egy pozitív értékünk. Reményt adhat még a jövőre nézve a debreceni BMW-gyár október végi elindulása, amitől Nagy János szerint már rövid távon is várhatunk pozitív kihatást.

„Minden attól függ persze, hogy az európai konjunktúra mennyit képes felszívni az itt kiépülő kapacitásokból.

Például az akkumulátorgyárak tekintetében már jó ideje várunk rá, hogy a teljes kapacitás segítse az ipari termelés adatait, de keresleti okokból ez nem történik meg” – fogalmazott, hozzátéve: nagy kérdés a BMW, illetve a többi, jövőre termelésbe forduló kapacitás esetében is, hogy mennyire lesznek kihasználva.

Előzetesen erről csak becsléseket lehet tenni. Két dologra lehet hagyatkozni, és ezek vegyes képet mutatnak az elemző szerint. Az egyik a cégek beszámolói: például a debreceni nagy akkumulátorgyár, a CATL vezetői a napokban jelezték, hogy teljesen le vannak kötve a következő évre az eddig kiépítésre kerülő kapacitásokkal, és tavasszal ténylegesen nagy volumenben megkezdhetik a gyártást Debrecenben. A BMW előregisztrációs számairól is kedvező sajtóinformációk láttak napvilágot. Ezek pozitív hírek, viszont

rossz hír, hogy a német gazdaság, a legnagyobb felvevőpiacunk számai az előrejelzések szerint fokozatosan csökkennek.

A nagy német fordulat úgy tűnik, tovább tolódik, hiába várták az új kormánytól a német gazdasági szereplők, és mi is hiába várjuk.

A KSH egyelőre csak az előzetes adatot közölte, a részleteket jövő héten fogják közzétenni. De az már látszik a rövid kommentárból is, hogy ugyanaz a mintázat figyelhető meg most is, mint a korábbi hónapokban, ami szerint a járműgyártás és a villamos berendezések gyártása, a két legnagyobb súlyú alágazat igen gyenge teljesítményt nyújt.

„Az összkép még továbbra is az, hogy inkább lefelé húzzák a teljesítményt, mint felfelé Ez az, ami óvatosságra és némi szkepticizmusra ad okot elemzői oldalon” – mondta Nagy János, az Erste elemzője az InfoRádióban.