ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
eur:
380.75
usd:
328
bux:
110414.33
2025. december 1. hétfő
Elza
HÍRLEVÉL
0 °C
24 óra
Ukrajna
Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Aréna
Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
2025. december 1. 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
A címlapról ajánljuk
Muszáj volna kihúzni, sok áram megspórolható így, de sokan félnek megtenni ezt a lépést
Elbúcsúzhatunk a mai formájában ismert jogosítványunktól
Elhunyt Kálloy Molnár Péter színművész
A szakértő figyelmeztet: tilos ezzel fűteni, komoly károkat is okozhat
Terjed a parkolási zóna Budán
Ezt a kekszet ne egye meg!
Jelentősen nőnek a bírságok az utakon, nő az útdíj is
Tart a nyugdíjasok relatív elszegényedése - 30 éve elvetett gyógyszert javasolnak
Podcastok
Audio tartalmak
2025. december 1. 20:53
Új applikáció jelent meg kéktúrázóknak útvonaltervezővel és digitális bélyegzéssel
2025. december 1. 20:19
Államellenes bűncselekménynek minősítenék a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését
2025. december 1. 20:00
Az EnergiaVilág 2025. december 1-i adása
2025. december 1. 19:09
Szakíró a Kimi Antonellit ért gyűlölethullámról: semmi alapja nincs az összeesküvés-elméleteknek
2025. december 1. 19:06
Egyre kevesebben érik el az átlagosnak tartott életszínvonalat az Egyensúly Intézet szerint
2025. december 1. 18:43
Bértábla, új Nemzeti Alaptanterv, tananyagcsökkentés – PSZ-követelések a következő kormánytól
2025. december 1. 18:17
Szakértők az idei fenyőfakínálatról: nagy a kínálat, emelkedtek az árak
2025. december 1. 17:40
A hazánkban élő HIV fertőzöttek jelentős része nincs tisztában az állapotával
×
×
×