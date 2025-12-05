Szalai Zoltán: a tanár-diák viszony ma is hasonlatos ahhoz, mint amilyen Arisztotelész idejében volt

A jövő kulcsembere a pedagógus, hiszen a tanárok minden generáció számára adnak példát és útmutatást – hangsúlyozta Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója az MCC 8. Kárpát-medencei Oktatási konferenciáján.

„Alapvetően, azt gondolom, hogy a tanár-diák viszony nem változik. Ahogyan működött a kommunikáció és az oktatás több ezer éve, bár más eszközökön keresztül, hasonlóan zajlik napjainkban is” – mondta a főigazgató, hozzátéve, hogy az emberi psziché és jellem sem változott. Habár már más csatornákon zajlik a kommunikáció, például az oktatók és a szülők között,

a diákokkal ugyanolyan a viszony, mint amilyen akár Arisztotelész idejében volt, ugyanazokkal az érzésekkel, élményekkel, lelki ingerekkel.

Szalai Zoltán szerint fontos, hogy a pedagógusok használni tudják a rendelkezésükre álló modern technikát is. Mint mondta, a technológia akkor jó, ha segédeszközként használjuk, ha előrébb lehet lépni a segítségével, ha segíti a tanár munkáját. Önmagában az eszközhasználatért vagy a gyártócégek nyomására nem érdemes ezeket a technológiákat erőltetni, ha nincs rájuk szükség – jegyezte meg. Ám amennyiben az adott eszköz segíti a pedagógiai célt, hozzájárul annak az eléréséhez, akkor igenis érdemes alkalmazni – ennek megfelelően igyekszik az MCC is működni.

A főigazgató kitért az intézmény készülőben lévő gimnáziumi toplistájára is. Mint mondta, a top 100-as lista egy többéves folyamat eredményeként jelenik majd meg, és eddig kielégítetlen igényeket is ki fog szolgálni.

A lista igyekszik minél pontosabb képet adni a magyar iskolai oktatásról, megmutatni, hogy mely intézmények szolgálnak példaként, illetve reflektál majd olyan tulajdonságokra, amiket érdemes megtartani, átvenni, vagy éppen átalakítani.

A Mathias Corvinus Collegium konferenciáján elhangzott az is, hogyan válik a tanár a tudás átadása mellett mentorrá, közösségépítővé és digitális vezetővé, valamint hogyan segíti mindez a tehetséggondozást és a diákok kibontakozását a hagyományos tananyagon túlmutató területeken is.