Törökország éppen óriási gázüzletet kötött Moszkvával

Törökország újabb nagyszabású gázmegállapodást kötött a Gazprommal, amelynek keretében 22 milliárd köbméter orosz gáz érkezik a következő évben is – írta meg a Reuters alapján a Portfolio.

A megegyezés keretében az orosz Gazprom összesen 22 milliárd köbméter gázt szállít le Törökországnak jövőre, ez a teljes gázellátás körülbelül 40 százalékát teszi ki. Ez a Kék Áramlat, illetve a Török Áramlat gázvezetékeken keresztül fog érkezni. A török állami gázimportőr, a BOTAS jövőre is a Gazpromtól fogja beszerezni a gázimport egy részét, de egyéves, rövidebb távú szerződésekkel. Emögött az a stratégiai megfontolás állhat, hogy az EU fokozatos leválása miatt Oroszország egyre nehezebb helyzetbe kerül, és Törökország nagyobb árengedményeket harcolhat ki a jövőben – olvasható.

Mindeközben Törökország egyre határozottabban építi ki LNG-kapcsolatait az Egyesült Államokkal, és akár részesedést szerezhet az amerikai gáztermelésben is. Az állami gázimportőr külön hosszú távú szerződéseket is kötött cseppfolyósított földgázra, kihasználva a következő években várható nagy globális LNG-kínálatot.

Az amerikai gáztermelő létesítményekben történő részesedésszerzésre azért van szükség, hogy Törökország fedezze magát az USA-ból a következő 15 évben érkező, tervezetten 1500 gázszállítmány potenciális áremelkedésével szemben. Ezért tárgyalásokat folytatnak az olyan amerikai energiaipari óriásokkal, mint a Chevron, vagy az Exxon, a megállapodásokat jövő hónapban köthetik meg – mondta el Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter.

Az amerikai LNG-megállapodások többsége Erdogan török elnök szeptemberi fehér házi látogatása után került szóba, Donald Trump amerikai elnök azt kérte, hagyjon fel az orosz olaj- és gázvásárlásokkal. Ezek importját magáncégek végzik, tehát az ő döntésük lesz, de Bayraktar szerint valószínűleg betartják a kérést és csökkentik az Oroszországból származó importot, így tettek ugyanis 2016-2017-ben is az Iránra vonatkozó szankcióknak megfelelően – írja a Portfolio cikke.

Iránnal is tárgyalásokat folytatnak, 10 milliárd köbméteres gázimportra vonatkozó szerződésről. Célja az, hogy növeljék a Türkmenisztánból érkező gázellátást – teszi hozzá a cikk. Idén korábban egyéves, 1,3 milliárd köbméteres gázszerződést írtak alá Türkmenisztánnal, az onnan érkező gázmennyiség Iránon keresztül kerül beszerzésre.

Mindemellett a következő években további két úszó tároló- és regazifikációs egységet (FSRU) terveznek megépíteni, az LNG-befogadóképesség növelése érdekében. Jelenleg három FSRU-val és két szárazföldi újragázosító terminállal rendelkezik Törökország, együttes kapacitásuk 50 milliárd köbméter évente – olvasható.

Az áramfogyasztás jelentős növekedésére is számít Törökország, két további atomerőmű építését tervezik, a dél-koreai KEPCO és a kanadai AtkinsRealis vállalatok közreműködésével. Bayraktar hozzátette, az amerikai Westinghouse is érdeklődést mutatott a második erőmű építésével kapcsolatban.