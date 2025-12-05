Pénzt akar visszatéríteni a NAV? Be ne dőljön!

Egy új megtévesztő levél terjed, melynek feladója NAV néven említi magát, de valójában nem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal címéről üzen – írja a hvg.hu, melyhez szintén eljutott a gyanús üzenet.

Az „éves visszatérítés (2024-2025)” tárggyal érkező üzenetről sokan szeretnék elhinni, hogy igaz: attól értesít, hogy „a 2024. évi bevallásának feldolgozását követően egy jóváhagyott visszatérítési összeg került megállapításra az Ön részére”.

A csalók 140 ezer forint átutalását helyezik kilátásba – nyilvánvalóan nem véletlenül éppen most, a karácsonyi szezonban, amikor sokaknak jól jön a plusz pénz.

A kiberbűnözők arra is felhívják a címzett figyelmét, hogy 3-4 munkanapon belül hozzájuthat a pénzhez, de csak akkor, ha az e-mailben lévő linkre kattintva megadják pontos adataikat.

Az üzenetet azonban nem a NAV küldi, semmiképp se szabad rákattintani a levél végén található hivatkozásra, a megnyíló felületen ugyanis az ember adatait, majd azok segítségével a bankszámláján lévő összeget is ellophatják.

Ráadásul a csalók ezúttal arra is ügyeltek, hogy megnehezítsék a dolgát azoknak a hatóságoknak, akik kiszűrhetnék a csalást és könnyen lecsaphatnának az oldalra.

Az Egyesült Államokból ugyan megnyílik a navgovapp.com/hu/ című átverős oldal, de ott arra figyelmeztetik a látogatót, hogy „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerei biztonsági okokból csak magyarországi IP-címekről érhetők el”.