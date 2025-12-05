Főtájépítész: így halad a Városmajor megújulása

„A Városmajor kapcsán hatalmas reményeink voltak évekkel ezelőtt, amikor a Budapesti Fejlesztési Központ a Fővárossal egyeztetve tájépítészeti tervpályázatot hirdetett a park sok évtizedes elhanyagoltságának felszámolására, a parkot lassan és falatonként felfaló funkciók visszarendeződését is részlegesen célul kitűzve” – írja Facebook-bejegyzésében Bardóczi Sándor főtájépítész, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Tájépítészeti osztályvezetője.

Hozzáteszi, ez akkor egy 5 milliárd forintot meghaladó rendezéssel kecsegtetett, ám később felkerült a kormányzati feketelistára, ahogy az Észak-Csepeli park megszületése is.

A beszámoló szerint akkor kapott új lendületet a Városmajor ügye, amikor a terület közel felét tulajdonló XII. kerület és a szomszédos II. kerület pénzgyűjtő kampányba kezdett és tárgyalni kezdett a fővárossal az összegyűjtött összeg felhasználásáról.

Bardóczi Sándor szerint most is aktív háttérmunka zajlik a legégetőbb problémák feltárása és javítása érdekében, miközben több olyan gyors beavatkozás is történt, ami a park jövőképének mentén megtehető a jövőkép csorbítása nélkül.

A városvezetés alapnak tekinti a tervpályázati zsűrifolyamat kapcsán kirajzolódó parkszerkezetet, figyelemmel van a több mint 200 éves park örökségére. Másfelől viszont látják, hogy az alap-infrastruktúra (öntözőhálózat, faállapot, sportpályák állapota, világítás, sétautak, játszóterek) sincsenek rendben, miközben a vadparkolás is nagyon problémás.

Ami a parkkal eddig történt:

A BDK munkatársai hozzáláttak kicserélni a lámpatesteket, javítani mindazt, ami nem működik.

A Színpad melletti területen kiépült az öntözőhálózat.

Ugyanitt megtörtént a gyepesítés és az évelők kiültetése talajelőkészítéssel.

Elkészült a park arculati terve, ezek nyomán elindultak padfestések, beszerzések a táblázásra, kuka beszerzés.

Lezárult a részletes favizsgálat, azonosították a veszélyes fákat, rövidesen elindul ennek a társadalmi kommunikációja, a faápolások, a veszélyes fák esetén azok eltávolítása és pótlása.

A sakkasztalok felújítása is zajlik, valamint tervek készülnek a templom mögötti fogadótér fejlesztésére, ahol nagyobb lesz a zöldfelületi arány, később esőkertet létesítenek, és átrendezik a bútorokat.

Ugyanilyen tervezési fázisok zajlanak a Beethowen szobor környezetében, az északi vadparkoló területén (ahol pikniktér és kutyás integrált park kapna helyet), a kerület pedig pályázott a tulajdonában álló sportpályák felújítására.

Masszív televény program indul, több parkhoz hasonlóan itt is új fokozatra kapcsol a zöldhulladék helyben hasznosítása, a talaj és a talajélet javítását célzó beavatkozások, a vízmegtartó és tározó képességet javító zónák kijelölése facsoportok alatt.

Dolgoznak a Nyúl utcai kaputérség jobbításán is a II. kerülettel.

„Végtelen forráshiányban, tyúklépésekkel, de haladunk előre, messze túl az anyagi lehetőségeinken és csendesen, de hamarosan a parklátogatók által is érzékelhető, pozitív változásokban reménykedve, mindvégig a hosszú távú jövőkép mentén. A főváros, a két kerület hivatalai, a BKM Főkert, BKM Köztiszta és BKM BDK munkatársai együtt” – írja a főtájépítész, aki megjegyzi, hogy ritka és értékes dolog, amikor két kerület és a főváros nem egymás ellenében, hanem együtt képes gondolkodni és cselekedni.