ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.04
usd:
327.75
bux:
109058.06
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Durván beleszállt egy motorosba a minden szabályt felrúgó autós – videó

Infostart

A sofőr indexelés, lassítás és körültekintés nélkül hajtott ki a motoros elé a Vajda Péter utcai kereszteződésnél. A motoros nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, járműve pedig totálkáros lett.

Motorost gázolt el egy szabálytalanul közlekedő autós Budapesten, a Vajda Péter utcai kereszteződésnél. A baleset károsultja fejkamerával rögzítette, ahogy a sofőr kihajtott elé, és összeütköztek. A videót a bpiautosok.hu osztotta meg.

A motoros nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, járműve pedig totálkáros lett. A motoros tájékoztatása szerint a sofőr indexelés, lassítás és körültekintés nélkül hajtott ki elé. A helyzetet még veszélyesebbé tette, hogy nem a szélső sávba kanyarodott, hanem azonnal a középső sávba vágódott ki, közvetlenül a motoros elé.

A felvételen jól látszik, hogy az autós olyan hirtelenül cselekedett, hogy a motorosnak esélye sem volt kitérni, így elkerülhetetlenné vált a becsapódás. A balesetet követően az autós azzal védekezett, hogy nem látta a motorost, és gyorsabban is ment, mint a forgalom. A károsult megjegyezte: logikailag nehezen egyeztethető össze a két állítás, mert szerinte egyszerre nem lehet nem látni valakit és közben sebességet becsülni. A felvételen kívül a szemtanúk beszámolói és a rendőrségi helyszínelők sem igazolták az autós állításait. „A rendőrök végül figyelmeztették a sofőrt, hogy fejezze be a hazudozást” – írta a motoros.

A motoros szerint ő a megengedett sebességhatáron belül haladt. A Könyves Kálmán körút érintett szakaszán 70 kilométer/óra a maximális megengedett sebesség.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Autó    Durván beleszállt egy motorosba a minden szabályt felrúgó autós – videó

budapest

motoros

gázolás

autós

totálkáros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsonyi roham ide vagy oda, a kereskedelmi szövetség borúsnak látja a helyzetet

Karácsonyi roham ide vagy oda, a kereskedelmi szövetség borúsnak látja a helyzetet

Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint még egy erős karácsonyi roham sem fogja egyenesbe hozni a kiskereskedelmi forgalom éves alakulását. Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára szerint az árrésstopnak nincs jelentős hatása az élelmiszer-kereskedelem növekedésére, miközben az intézkedés jelentős károkat okoz az üzletláncoknak.
Orbán Viktor péntek reggel: a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a lángját

Orbán Viktor péntek reggel: a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a lángját

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Elmondta: ha a háborút a harctéren kell megoldani, a fenyegetettség nőni fog – fogalmazott. Beszélt az orosz energiától való függésünkről, a gyenge Európáról, a Tisza Párt állítólagos programjáról és a kettős állampolgárság népszavazásának évfordulójáról is.
 

Csökken idén az ipari termelés a friss KSH-adatok szerint

Bővült a magyar mezőgazdaság teljesítménye, de a gyümölcstermesztésben súlyos a visszaesés

Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin

Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin

A benzin és a dízel ára is csökken holnap - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó

Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó

Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója: egy Maruti Suzuki 800-as. 31 éves, 99 ezer kilométerrel, és még mindig talpon van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia ready to supply 'uninterrupted' fuel to India despite objection from Trump

Putin says Russia ready to supply 'uninterrupted' fuel to India despite objection from Trump

The US president had hit India with a further 25% tariff over its purchases of Russian oil, arguing it was funding the war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 06:36
Erre a néhány méterre nagyon kellene figyelnie minden autósnak
2025. december 5. 04:20
Csak egy villanás volt, de kötegnyi pénzébe kerül az autósnak – fotó
×
×
×
×