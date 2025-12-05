Durván beleszállt egy motorosba a minden szabályt felrúgó autós – videó

Motorost gázolt el egy szabálytalanul közlekedő autós Budapesten, a Vajda Péter utcai kereszteződésnél. A baleset károsultja fejkamerával rögzítette, ahogy a sofőr kihajtott elé, és összeütköztek. A videót a bpiautosok.hu osztotta meg.

A motoros nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, járműve pedig totálkáros lett. A motoros tájékoztatása szerint a sofőr indexelés, lassítás és körültekintés nélkül hajtott ki elé. A helyzetet még veszélyesebbé tette, hogy nem a szélső sávba kanyarodott, hanem azonnal a középső sávba vágódott ki, közvetlenül a motoros elé.

A felvételen jól látszik, hogy az autós olyan hirtelenül cselekedett, hogy a motorosnak esélye sem volt kitérni, így elkerülhetetlenné vált a becsapódás. A balesetet követően az autós azzal védekezett, hogy nem látta a motorost, és gyorsabban is ment, mint a forgalom. A károsult megjegyezte: logikailag nehezen egyeztethető össze a két állítás, mert szerinte egyszerre nem lehet nem látni valakit és közben sebességet becsülni. A felvételen kívül a szemtanúk beszámolói és a rendőrségi helyszínelők sem igazolták az autós állításait. „A rendőrök végül figyelmeztették a sofőrt, hogy fejezze be a hazudozást” – írta a motoros.

A motoros szerint ő a megengedett sebességhatáron belül haladt. A Könyves Kálmán körút érintett szakaszán 70 kilométer/óra a maximális megengedett sebesség.

(Nyitóképünk illusztráció.)