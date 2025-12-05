ARÉNA - PODCASTOK
Egy vásárló bevásárlókocsival áll az édességek, ultrafeldolgozott élelmiszerek előtt egy szupermarketben.
Nyitókép: Getty Images

Rengetegen esznek ilyen élelmiszereket, pedig akár a vastagbélrákért is felelősek lehetnek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy amerikai kutatás során több mint ezer olyan esetet azonosítottak, ahol az ultrafeldolgozott ételeket fogyasztó nőknél 50 éves koruk előtt jóindulatú polip jelent meg a vastagbélben. Az ilyen élelmiszerek fokozhatják a szervezetben a krónikus gyulladást, megváltoztathatják a bélflóra összetételét vagy a bélfal védőrétegét is.

Egy amerikai kutatás szerint az ultrafeldolgozott ételek túlzásba vitt fogyasztása hozzájárulhat a vastagbélrák kialakulásához. A kutatók abból következtetnek erre, hogy az ilyen élelmiszereket fogyasztó fiatal nők körében nagy számban fedeztek fel gyanús polipokat – írja az Origo.

Az amerikai vizsgálat során több mint két évtizeden át csaknem 30 ezer nő étkezési szokásait figyelték meg, akik négyévente részletesen beszámoltak arról, hogy mit ettek. A kutatók ez alapján becsülték meg, mennyi ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak naponta. Ebbe a kategóriába sorolhatók a csomagolt pékáruk, a kész szendvicsek, az instant tészták, a cukrozott üdítők, a zacskós nassolni valók és az előre elkészített, csak felmelegítendő fogások. Az ilyen ételek, élelmiszerek sok cukrot, sót, telített zsírt és adalékanyagot tartalmaznak, viszont kevés bennük a rost és a hasznos tápanyag.

A kutatók végül több mint ezer olyan esetet azonosítottak, ahol a nőknél 50 éves koruk előtt adenoma jelent meg a vastagbélben.

Az adenoma egy jóindulatú polip, kisebb szövetszaporulat. Egy részük akár rosszindulatú daganattá is fejlődhet, vagyis fennállhat a vastagbélrák kialakulásának a kockázata. Az adatok alapján a kutatók megállapították, hogy az ultrafeldolgozott ételt fogyasztó nők körében jóval gyakoribb a polipok kialakulása.

Akik naponta körülbelül tíz adagnyi ultrafeldolgozott ételt ettek, 45 százalékkal nagyobb eséllyel kaptak adenomát, mint azok, akik csak nagyjából három adagot fogyasztottak. Más kockázati tényezőket is figyelembe vettek a vizsgálatok során. Korrigálták az eredményeket a testtömegindex, a dohányzás, a mozgás mennyisége, a 2-es típusú cukorbetegség és az étrend általános minősége szerint. A kapcsolat az ultrafeldolgozott ételek fogyasztása és a polipok gyakorisága között ezek után is megmaradt, ami megerősítette a korábbi megállapítást.

Az ultrafeldolgozott ételek fokozhatják a szervezetben a krónikus gyulladást, megváltoztathatják a bélflóra összetételét vagy a bélfal védőrétegét is.

A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy közvetlenül az ultrafeldolgozott ételek okozzák az adenomákat, és azt sem, hogy ezek a polipok minden esetben vastagbélrákká alakulnak. A vizsgálat csak bizonyos összefüggéseket mutat.

A szakértők szerint nem egyetlen ételtípus dönti el, kinél alakul ki rákos megbetegedés, a teljes étrend a mérvadó. Ettől függetlenül a mostani eredmények alapján érdemes visszafogni az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és minél több friss, kevésbé feldolgozott, rostban gazdag ételt választani, ugyanis így hosszabb távon csökkenthető a vastagbélrák kialakulásának a kockázata.

