Itt az év 10 legjobb filmje, köztük talán a jövendő Oscar-nyertes is

Guillermo del Toro Frankenstein és James Cameron Avatar: Tűz és hamu című filmje is szerepel az Amerikai Filmintézet (AFI) csütörtökön közzétett idei tízes toplistáján.
A tíz legjobb film listája:
- Guillermo del Toro: Frankenstein,
- James Cameron Avatar: Tűz és hamu,
- a George Clooney-val forgatott Jay Kelly című dráma,
- a Wicked 2. rész című musical,
- Ryan Coogler: Bűnösök,
- Jorgosz Lanthimosz: Bugonia,
- Chloé Zhao: Hamnet,
- Josh Safdie filmje, a Timothée Chalamettel forgatott Marthy Supreme,
- Paul Thomas Anderson: Egyik csata a másik után Leonardo DiCaprióval,
- Clint Bentley: Az álmok vágányán.
Az Amerikai Filmintézet évente választja ki a tíz legjobb filmes produkciót. A toplistát az Oscar-szezon jó előrejelzőjének tartják, mert az AFI ítélete gyakran esik egybe az amerikai filmakadémia jelöléseivel és díjaival.
Az AFI által felsorolt tíz filmből tavaly és tavalyelőtt is nyolc kapott Oscar-jelölést a legjobb film kategóriában.
Idén a filmintézet különdíjjal jutalmazta Dzsfar Panahi iráni filmrendező Csak egy baleset című alkotását. Az AFI alkalmanként ítéli oda különdíját amerikai közreműködés nélkül készült nemzetközi filmeknek.
A toplistás filmek alkotóit január 9-én köszöntik az AFI-díjátadó gálán, amelyet a Beverly Hills-i Four Seasons Hotelben rendeznek meg – közölte a Deadline.com hollywoodi hírportál.