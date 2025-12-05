Itt az év 10 legjobb filmje, köztük talán a jövendő Oscar-nyertes is

Guillermo del Toro Frankenstein és James Cameron Avatar: Tűz és hamu című filmje is szerepel az Amerikai Filmintézet (AFI) csütörtökön közzétett idei tízes toplistáján.

A tíz legjobb film listája:

Guillermo del Toro: Frankenstein,

James Cameron Avatar: Tűz és hamu,

a George Clooney-val forgatott Jay Kelly című dráma,

a Wicked 2. rész című musical,

Ryan Coogler: Bűnösök,

Jorgosz Lanthimosz: Bugonia,

Chloé Zhao: Hamnet,

Josh Safdie filmje, a Timothée Chalamettel forgatott Marthy Supreme,

Paul Thomas Anderson: Egyik csata a másik után Leonardo DiCaprióval,

Clint Bentley: Az álmok vágányán.

Az Amerikai Filmintézet évente választja ki a tíz legjobb filmes produkciót. A toplistát az Oscar-szezon jó előrejelzőjének tartják, mert az AFI ítélete gyakran esik egybe az amerikai filmakadémia jelöléseivel és díjaival.

Az AFI által felsorolt tíz filmből tavaly és tavalyelőtt is nyolc kapott Oscar-jelölést a legjobb film kategóriában.

Idén a filmintézet különdíjjal jutalmazta Dzsfar Panahi iráni filmrendező Csak egy baleset című alkotását. Az AFI alkalmanként ítéli oda különdíját amerikai közreműködés nélkül készült nemzetközi filmeknek.

A toplistás filmek alkotóit január 9-én köszöntik az AFI-díjátadó gálán, amelyet a Beverly Hills-i Four Seasons Hotelben rendeznek meg – közölte a Deadline.com hollywoodi hírportál.