Nyitókép: Pexels

Itt az év 10 legjobb filmje, köztük talán a jövendő Oscar-nyertes is

Infostart / MTI

A Frankenstein és az Avatar: Tűz és hamu is szerepel az Amerikai Filmintézet idei tízes toplistáján.

Guillermo del Toro Frankenstein és James Cameron Avatar: Tűz és hamu című filmje is szerepel az Amerikai Filmintézet (AFI) csütörtökön közzétett idei tízes toplistáján.

A tíz legjobb film listája:

  • Guillermo del Toro: Frankenstein,
  • James Cameron Avatar: Tűz és hamu,
  • a George Clooney-val forgatott Jay Kelly című dráma,
  • a Wicked 2. rész című musical,
  • Ryan Coogler: Bűnösök,
  • Jorgosz Lanthimosz: Bugonia,
  • Chloé Zhao: Hamnet,
  • Josh Safdie filmje, a Timothée Chalamettel forgatott Marthy Supreme,
  • Paul Thomas Anderson: Egyik csata a másik után Leonardo DiCaprióval,
  • Clint Bentley: Az álmok vágányán.

Az Amerikai Filmintézet évente választja ki a tíz legjobb filmes produkciót. A toplistát az Oscar-szezon jó előrejelzőjének tartják, mert az AFI ítélete gyakran esik egybe az amerikai filmakadémia jelöléseivel és díjaival.

Az AFI által felsorolt tíz filmből tavaly és tavalyelőtt is nyolc kapott Oscar-jelölést a legjobb film kategóriában.

Idén a filmintézet különdíjjal jutalmazta Dzsfar Panahi iráni filmrendező Csak egy baleset című alkotását. Az AFI alkalmanként ítéli oda különdíját amerikai közreműködés nélkül készült nemzetközi filmeknek.

A toplistás filmek alkotóit január 9-én köszöntik az AFI-díjátadó gálán, amelyet a Beverly Hills-i Four Seasons Hotelben rendeznek meg – közölte a Deadline.com hollywoodi hírportál.

Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
