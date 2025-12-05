ARÉNA - PODCASTOK
tarvarjú a budapesti állatkertben
Nyitókép: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

Különleges állatra bukkantak Budán, nagyon szeretnék befogni – képek

Infostart

A fővárosi állatkertből szökött meg, de még nem sikerült elkapni és visszavinni.

Budán tűnt fel a néhány nappal ezelőtt Állatkertünkből megszökött tarvarjú – adta hírül a Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán. Mint a beszámolóból kiderült, az íbiszfélék közé tartozó, veszélyeztetett madarakból egy meglehetősen népes, 38 egyedből álló kolónia él az intézményben egy olyan röpdében, ahol a közönség is bemehet a madarak közé. A napokban két madár kijutott ebből a röpdéből. Közülük egyet a röpdén kívül, de még az állatkert területén nyakon csíptek a gondozók, ám a másik szökevény sokkal bátrabbnak mutatkozott, és kirepült az állatkert légteréből.

Szakembereink az elmúlt napokban forró nyomon követték a hol itt, hol ott felbukkanó madarat. Az észlelések tanúsága szerint az állat járt a XI. kerületi Nádorkert, illetve a XII. kerületi Németvölgy környékén is.

„Sajnos a madár befogása nem egyszerű, altatópuska vagy fúvócső ez esetben nem használható. Ha a csapatból konkrét egyedeket akarunk megfogni, például azért, hogy másik állatkertbe szállítsuk őket, csalétekkel és csapdával szokták megoldani a feladatot. A szökött madár azonban nem biztos, hogy elég sokáig marad ehhez ugyanazon a környéken” – írta a fővárosi állatkert.

Fontos tudnivaló, hogy a tarvarjú az emberre teljesen veszélytelen, aggodalomra nincs ok, csak szeretnék visszavinni az állatkertbe.

Egyébként a tarvarjú valójában nem idegen a hazai faunától, hiszen a középkorban Európa számos országában előfordult, Herman Ottó adatai szerint egykor még a Kárpát-medencében is őshonos lehetett. A Fővárosi Állat- és Növénykertben kikelt tarvarjak közül korábban már több tucat állatot engedtek vissza sikeresen a természetbe ausztriai és spanyolországi visszatelepítési programok keretében. Ilyenkor azonban az önálló életre szoktatás lépésről lépésre történik.

Arra kérik a budapestieket, hogy ha valaki találkozna a Budán kalandozó madárral, értesítse az állatkert szakembereit a 06-30/877-9081-es telefonszámon.

