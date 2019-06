Búvárszakértő: veszedelmek leselkednek a Hableány körül úszkálókra

Egy egész hete búvárok tucatjai életüket sem féltve merülnek felváltva a Duna hullámsírjában fekvő Hableány sétahajó roncsához, hogy az áldozatokat felderítsék, illetve felhozzák, valamint a hajóroncson kiemelési pontokat keressenek, alakítsanak ki. Ez a munka Vámosi Antal, az Ipari Búvárok Országos Szövetségének elnöke szerint nehéz is, veszélyes is, és lelkileg is megviselő. erről a szakember az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt szerdán.

Hogy mikor kell úgy éreznie egy búvárnak, hogy a megszokott veszélynél is nagyobb veszélyben van, és fel kell jönnie, arról elmondta, biztos, hogy van ilyen pont.

"A fa, amikor megszívja magát vízzel, akkor nem úgy viselkedik, mint egy normál fa, hogy úszik a víz tetején, hanem a vízben sodródik, és ütközhet a búvárral.

Volt már rá példa, hogy uszadék ment a búvárnak, a búvár pedig feljött, mert érezte, hogy itt van az a pont"

- példálózott Vámosi Antal.

A konkrét esetben az lehet ilyen pont, hogy nem mindenki szokott hozzá, hogy elhunyt személlyel találkozzon a víz alatt.

"Amikor

összeütközik egy kisodródott áldozattal, akkor ettől esetleg megijedhet,

és azt mondja: itt akkor kész" - fogalmazott.

Ehhez a munkához éppen

az ilyen helyzetek miatt "nagyon erős idegzetű búvárnak kell lenni", hisz bármikor jöhet a víz alatt szokatlan.

Arról, hogy a Hableány roncsai környékén meddig tartózkodhat egy búvár egyhuzamban, arról elmondta, ebben a vízmélységben akár 180 percet is ott lehet lenni, de ennek határt szabhat az, hogy vizelni kell az illetőnek, a vízcsobogás ugyanis ingerlő, ezért például sokat nem is ihat a búvár a merülés előtt. A levegőellátás biztosított akár sokkal tovább is, de felléphet fázás is, ami a láb felől tör rá a búvárra úgy is, hogy nagyon jók már a mai ruhák. És akkor - Vámosi Antal említése szerint - még ott van az a tényező is, hogy maga a munka rendkívül nehéz és fárasztó fizikailag.

