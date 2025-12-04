ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Katasztrofális a helyzet Szentendrén

Infostart

Sürgős munkavégzés zajlik, amit nem tudtak felfüggeszteni a délutáni csúcsforgalom idejére. Elképesztő torlódás alakult ki.

Óriási dugó alakult ki sürgős munkálatok miatt csütörtök délután a 11-es főúton Szentendre belterületén: Visegrád felé csaknem 9 kilométeres a sor, míg a Budapest felé vezető oldalon 3-4 kilométeres a torlódás – közölte az Útinform a honlapján.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a 21-es kilométernél folyamatban lévő útépítési munkálatokkal összefüggésben az Ady Endre úti szakaszon, a SPAR áruház környezetében előre nem tervezett műszaki probléma lépett fel. Ezt azonnal elkezdték javítani, de a munkavégzéshez hosszú idő szükséges, ezért a délutáni csúcsforgalomban is megmaradt a félpályás zárás és a jelzőőrös forgalomirányítás.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

dugó

forgalomkorlátozás

szentendre

torlódás

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
Vigyázat, hatalmas a dugó Szentendrén

Óriási a dugó a 11-es úton Szentendrén.

