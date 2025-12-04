Katasztrofális a helyzet Szentendrén

Óriási dugó alakult ki sürgős munkálatok miatt csütörtök délután a 11-es főúton Szentendre belterületén: Visegrád felé csaknem 9 kilométeres a sor, míg a Budapest felé vezető oldalon 3-4 kilométeres a torlódás – közölte az Útinform a honlapján.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a 21-es kilométernél folyamatban lévő útépítési munkálatokkal összefüggésben az Ady Endre úti szakaszon, a SPAR áruház környezetében előre nem tervezett műszaki probléma lépett fel. Ezt azonnal elkezdték javítani, de a munkavégzéshez hosszú idő szükséges, ezért a délutáni csúcsforgalomban is megmaradt a félpályás zárás és a jelzőőrös forgalomirányítás.

