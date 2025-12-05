Meglepő fordulat: kiderült, mennyit terveznek költeni idén karácsonykor északi szomszédunkban

A kutatást évente végzik el, és azt vizsgálják, hogyan készülnek a szlovák háztartások az év legköltségesebb ünnepére.

A Focus ügynökség igazgatója, Martin Slosiarik szerint a visszafogottabb költés mögött nem az áll, hogy az emberek szerényebb karácsonyt szeretnének. Sokkal inkább arról van szó, hogy a gazdasági bizonytalanság miatt óvatosabban bánnak a pénzzel. Ilyenkor jellemző, hogy a nagyobb kiadásokat elhalasztják, praktikusabb ajándékokat választanak, és alaposabban megtervezik a költéseket.

A felmérés a jövedelmek közötti különbségeket is jól megmutatta. Azok a háztartások, amelyek havonta legfeljebb 1000 eurót visznek haza, átlagosan 156 eurót szánnak ajándékokra. A magasabb jövedelműek ennél jóval többet, körülbelül 266 eurót. A kutatók szerint még

a közepes jövedelmű csoportok is óvatosabban költenek, ami tipikus jelenség bizonytalan gazdasági helyzetben.

A szlovákok ajándékválasztása azonban továbbra is hagyományos. A legkedveltebb meglepetések idén is a kozmetikumok, a ruházat és a készpénz lesznek, ezeket a válaszadók mintegy egynegyede említette. A listát a könyvek és a játékok folytatják. Ugyanakkor a megkérdezettek egyötöde még nem döntötte el, mit ajándékoz, vagy egyáltalán nem tervez ajándékot venni.

Jelentősen megváltozott a vásárlás módja is: először fordult elő, hogy többen terveznek online vásárolni, mint személyesen üzletekben. A válaszadók 40 százaléka az interneten intézi a karácsonyi beszerzést, míg 39 százalék választja a hagyományos boltokat. Ez a felmérés történetében a legnagyobb eltolódás az online vásárlás irányába.

A kutatás része az úgynevezett karácsonyi bevásárlókosár is, amely 2020 óta követi az élelmiszerárak változását. A Partners piackutató vállalat pénzügyi szakértője, Ivana Mikitová szerint az infláció idén is érezhető: a sütés, a karácsonyi vacsora és az ünnepi dekoráció költségei összesen körülbelül 4 százalékkal nőttek. Egy átlagos család így nagyjából 352 eurót költ az ünnepi előkészületekre.

A szlovákok ugyanakkor egyre tudatosabban készülnek az ünnepekre. A háztartások csaknem fele előre félretesz az ajándékokra, egyharmaduk a fizetéséből fedezi a kiadásokat, és minden negyedik válaszadó megtakarításból gazdálkodik. Csak

a megkérdezettek 3 százaléka mondta azt, hogy hitelt venne fel a karácsonyi kiadások miatt.

Mikitová szerint az idei ünnepi szezon a mértékletesség és megfontoltság időszaka lesz. Egyre több család szeretné elkerülni, hogy az ünnepek után üresen maradjon a pénztárca. A felmérés szerint a háztartások 71 százaléka igyekszik legalább minimális tartalékot megtartani karácsony után is.