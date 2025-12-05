ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.77
usd:
328.34
bux:
0
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A Gerald Ford anyahajó vezette csapásmérő flotta kötelék.
Nyitókép: U.S. Navy

Négy embert öltek meg az amerikaiak a Csendes-óceánon

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok csütörtökön újabb csapást mért a Csendes-óceánon egy hajóra, amelyet Washington szerint kábítószer-kereskedők használtak, négy ember meghalt – jelentette be az amerikai hadsereg az X közösségi oldalon.

„A hajó illegális kábítószert szállított, és a Csendes-óceán keleti részén, egy kábítószer-csempészetről ismert útvonalon haladt” – írta az Egyesült Államok déli térségéért felelős parancsnokság (SOUTHCOM). Az üzenethez mellékelt videón az volt látható, hogy egy hajó nagy sebességgel halad, majd egy erős robbanás következik. „A hajón tartózkodó négy kábítószer-terrorista meghalt” – írták a tájékoztatásban.

Az amerikai hadsereg több hónapja végez támadásokat különösen a Karib-tengeren feltételezett kábítószer-csempészek ellen anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna a kábítószer-kereskedelemmel való kapcsolatukra. A támadások már 87 ember halálát okozták.

Kezdőlap    Külföld    Négy embert öltek meg az amerikaiak a Csendes-óceánon

egyesült államok

drogkereskedelem

csendes-óceáni flotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a lángját

Orbán Viktor péntek reggel: a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a lángját

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Elmondta, a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a háború lángját. Nem vagyunk még kint a vízből, de egy kevésbé feszült és kockázatos időszak előtt állhatunk. Ha a háborút a harctéren kell megoldani, a fenyegetettség nőni fog – fogalmazott. Beszélt az orosz energiától való függésünkről, a gyenge Európáról, a Tisza Párt állítólagos programjáról és a kettős állampolgárság népszavazásának évfordulójáról is.
 

Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken

Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken

Egy ír hadihajó több drónt észlelt Volodimir Zelenszkij repülőgépének útvonala közelében, az ukrán elnök Dublinba érkezésekor. A drónok pontosan akkor és ott repülhettek el, ahol az ukrán elnök útvonala az eredeti tervek szerint vezetett volna. Oroszország nagyobb offenzívára készül, azzal a céllal, hogy elfoglalják Odesszát és Mikolaivet, elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől – írta meg két orosz katonai elemzőre hivatkozva az orosz MK.ru. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális terjeszkedés a Molnál: soha nem látott napenergia-birodalmat húztak fel egyetlen deallel

Brutális terjeszkedés a Molnál: soha nem látott napenergia-birodalmat húztak fel egyetlen deallel

A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Modi welcomes Putin to India with guard of honour ahead of talks

Modi welcomes Putin to India with guard of honour ahead of talks

The leaders are expected to sign a number of deals, months after the US increased pressure on India to stop buying Russian oil.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 07:12
A tolvaj lenyelte a sokmilliós kincset, hat napig vártak rá a rendőrök
2025. december 5. 06:48
„Keleti provokáció” – állítólag szándékosan terjesztették a sertéspestist
×
×
×
×