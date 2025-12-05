ÉLŐBEN: a futball-vb sorsolása Washingtonban, kit kap Argentína, s kit Curacao?

Az előzetes hírek nagyon gazdag programot, sztárparádét ígérnek. A sorsolást Rio Ferdinand, a korábbi legendás angol védő vezeti Samantha Johnsonnal.

A kalapokból a négy amerikai „major league” egy-egy világsztárja húzza majd ki a golyókat. Az amerikaifutball ligáját, az NFL-t a hétszeres bajnok Tom Brady, az NHL-t a jégkorong kanadai szupersztárja, Wayne Gretzky, az NBA-t Shaquille O’Neal, míg a baseballt Aaron Judge, a New York Yankees csillaga képviseli. A hírességek érkezésénél kapott főszereet Eli Manning, az NFL kétszeres bajnoka.

Várhatóan szerepet kap majd Heidi Klum német szupermodell és színésznő, Kevin Hart amerikai színész és humorista, Andrea Bocelli olasz tenorista, a futballrajongó angol énekes, Robbie Williams valamint Nicole Scherzinger és Village People is.