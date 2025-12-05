ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter beszédet mond a Mérlegen Budapest - Jó vagy rossz az irány? címû, a fõváros helyzetével foglalkozó konferencián a Királyi Lovardában 2025. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Gulyás Gergely: ennek a politikai csatározások fölött kell állnia

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, ami azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely azt írta: a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését.

A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell, hogy álljon a politikai csatározásoknak – tette hozzá a tárcavezető.

Gulyás Gergely kiemelte: a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai.

budapest

tömegközlekedés

gulyás gergely

közszolgáltatás

fizetésképtelenség

segélyhiteltörvény

