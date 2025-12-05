Aláírták az új magyar erőmű 1,2 milliárd eurós hitelszerződését

A közlemény szerint beruházás célja egy 1000 megawatt teljesítménykategóriájú, két blokkból álló, részben hidrogén tüzelésére alkalmas, magas hatásfokú és alacsony széndioxid-intenzitású erőmű megépítése.

A tiszaújvárosi létesítmény a növekvő hazai áramigények kiszolgálását, további megújuló kapacitások rendszerbe illesztését támogatja. Az új alaperőmű az importkitettségek csökkentésével erősíti az energiaszuverenitást, és hozzájárul az energiaátmenethez is.

"Magyarország energetikai rendszerének fejlesztése fontos mérföldkőhöz ért azzal, hogy létrejött a megállapodás az ország legnagyobb, korszerű technológiával létesülő gázerőművének finanszírozásáról" - áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint a 11 bank által nyújtandó szindikált hitel előnyös feltételek mellett biztosít több mint 1,2 milliárd euró finanszírozást az erőmű megépítéséhez. A hitelmegállapodás az olasz SACE S.p.A. exporthitelügynökség biztosításával fedezett, futamideje 16 év, mérete alapján pedig az MVM történetének legnagyobb hitelkerete. A hitelmegállapodás a Citibank, N.A. London Branch és az ING, mint megbízott főszervezők és az Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, mint hitelkeret és ECA ügynök közreműködésével jött létre.

Emlékeztettek: az erőmű főberendezéseinek - többek között a gáz- és gőzturbinának, a hőhasznosító kazánnak és a generátoroknak - a leszállítására, a blokkokhoz tartozó épületek és építmények tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) feladataira közbeszerzési eljárást folytattak le. A beruházás kivitelezésére a Calik Enerji Swiss AG és az Ansaldo Energia S.p.A által alkotott nemzetközi konzorcium kapott megbízást az idén áprilisban, Budapesten aláírt szerződés alapján.

A hitelmegállapodás aláírása és az új erőmű létesítése az ország villamosenergia-termelése és a rendszer fenntarthatósága, stabilitása szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű fejlemény. A fejlesztés mérete és jelentősége alapján az MVM Csoport legfontosabb beruházásai közé tartozik - írták.