Washingtonban tárgyalt Orbán Viktor - a nap hírei

Magyarországgal kiváló a kapcsolat, az amerikai kormány nagyra értékeli, amit a magyar vezetés a migráció megállításáért és a keresztények védelmében tett - jelentette ki az amerikai elnök, amikor a magyar miniszterelnököt fogadta. Donald Trump hangsúlyozta: Orbán Viktor jó munkát végez Magyarország biztonsága érdekében. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy az amerikai-magyar stratégiai partnerség kiterjesztését szeretné elérni. Hozzátette: sok tekintetben hasonló az amerikai és a magyar álláspont - ezek között kiemelte a migrációt és a keresztények védelmét.

Álhírnek minősítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy a hétvégén összeomlott a sürgősségi ügyelet a fővárosban. A tárca közleménye szerint a rendszer tökéletesen működött. A Népszava írt arról, hogy a főváros négy sürgősségi centrumából csak egy fogadott súlyos beteget a hétvégén. A lap szerint csütörtök óta csak a Péterfy baleseti intézete működött zökkenőmentesen. Az egyik érintett intézményt, a Honvédkórházat fenntartó Honvédelmi minisztérium is cáfolta, hogy a sürgősségi ügyelete leállt a hétvégén.

Már Budapesten is egyre kevesebb házi gyermekorvos praktizál - jelentette ki a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Póta György az InfoRádiónak elmondta: bizonyos kerületekben 2-3 praxis szűnik meg egyszerre, részben az elöregedés, részben a túlterheltség miatt. A legsúlyosabb helyzetben a kisvárosok vannak. A szervezet elnöke kiemelte azt is, hogy a falvakban már évek óta nincs gyermekorvos, mert az ellátást a felnőttekével vonták össze. Az ország kiskorú lakosságát jelenleg összesen 1.300 házi gyermekorvos látja el.

A külgazdasági és külügyminisztérium szerint a debreceni BMW-beruházás előkészítése és a Mercedes kecskeméti gyárának bővítése is megfelelő ütemben zajlik. A tárca azután közölte ezt az InfoRádióval, hogy hétvégi német laphírek szerint veszélybe kerülhet a debreceni beruházás, a 2. kecskeméti üzem megvalósulása pedig egy évvel csúszhat. Előzőleg a sajtóhírekre reagálva Salgó András, a BMW Magyarország kommunikációs munkatársa szintén azt mondta az InfoRádiónak, hogy a vállalat növeli magyarországi kapacitását, azt azonban nem kommentálta, hogy még az idén elkezdődik - e az építés.

Zuglóban felmondja a szerződést a helyi parkolást üzemeltető cégekkel az önkormányzat - erről fideszes javaslatra döntött a XIV. kerületi képviselő-testület. Karácsony Gergely polgármester az InfoRádióban elmondta: határoztak arról is, hogy június 13. után Zugló működtetheti a parkolási rendszert. Hozzátette: alakult egy tényfeltáró munkacsoport is a parkolási rendszer működésének felülvizsgálatára. Tarlós István főpolgármester visszásnak nevezte, hogy Zugló és Karácsony Gergely vizsgálja ki annak a parkolási szerződésnek a jogszerűségét, amit korábban ők kötöttek meg és most ők mondtak fel.

Megkezdte a Lánchíd felújításával kapcsolatos új közbeszerzési eljárás előkészítését a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a felújítás várhatóan az eredeti terveknek megfelelően idén ősszel indulhat el. A BKK közleményében felidézi: a kormány határozata értelmében a Lánchidat a korábbi tervektől eltérően változatlan járdaszélességgel, a jelenlegi látványt megőrizve kell felújítani. Ennek megfelelően a BKK kezdeményezte a korábbi közbeszerzési pályázat visszavonását, amely még a szélesebb járdákkal való felújítás műszaki adatait tartalmazta és emellett megkezdte az új eljárás előkészítését.

Tárolással segíti a Mol a Barátság vezeték mielőbbi megtisztítását, hogy minél előbb újraindulhasson a szabványos kőolaj szállítása. A Mol 100 kilotonna szennyezett kőolajat vesz ki a vezetékből, és raktároz el az érintett országok több cégéhez hasonlóan. A közlemény szerint a Mol a kivett mennyiséget a legmodernebb technológiai folyamatokkal és tiszta kőolaj hozzáadásával újra felhasználhatóvá teszi a jövőben. Az orosz és ukrán szállítócégekkel kötött korábbi megegyezés értelmében május második felétől újra megfelelő minőségű kőolaj érkezik Magyarországra.

Sok helyen okozott károkat a viharos szél, amely tetőket bontott meg, fákat döntött az utakra vagy autókra - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Senki nem sérült meg. Mukics Dániel szóvivő elmondta: a szél elsősorban Zala és Veszprém megyét érintette, hétfőn kora estig mintegy 160 riasztásuk volt a tűzoltóknak. Fejér megyében is fákat döntött ki az erős szél, az északkeleti országrészben, főként Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében is gyakran riasztották a tűzoltókat.

Meghalt Doris Day amerikai énekesnő és musicalsztár. 97 éves volt. Doris Day olyan filmekben játszott, mint az Alfred Hitchcock rendezte Az ember, aki túl sokat tudott, a Bajkeverő Jane, és az Április Párizsban. Az ötvenes-hatvanas évek egyik leghíresebb amerikai énekesnője volt, hollywoodi korszaka két évtizedig tartott. Doris Day tüdőgyulladásban halt meg.