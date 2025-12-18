Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Mint arról beszámoltunk: gazdatüntetés zajlik Brüsszelben az EU-csúccsal egyidőben, magyar részvétellel, a dél-amerikai és uniós élelmiszerpiacot igen kevés korlátozással összekötő Mercosur-megállapodás, valamint az európai gazdáknak szintén hátrányt okozó green deal átállási folyamata ellen.

A csütörtöki tiltakozás érdekessége, hogy fő helyszíne épp az a park, amely a zárolt orosz vagyonnak otthont adó épület előtt helyezkedik el.

Bóna Szabolcs, egy, a tiltakozáson jelen lévő magyar gazdálkodó, aki a Tisza Párt agrárügyi szakpolitikusa, az InfoRádió brüsszeli tudósítójának elmondta, az éjszaka már elkezdődött tiltakozó akciók némileg felborították a programot, így azt sem lehet tudni, a fő esemény után lesz-e majd vonulás, mindenesetre Brüsszelben több ponton is útlezárásokra lehet számítani. Ennek koordinációjáról korábban az InfoRádió tudósítója azt tapasztalta, igencsak próbára teszi a város vezetését.

A gazdálkodó az InfoRádióban elmondta, a Mercosur-EU megállapodással a fő probléma az, hogy ellenőrizetlenül nagy mennyiségű élelmiszer ömlene rá az európai piacra, a green deal keretében történő, támogatásbeli átállással pedig versenyhátrány érné az európai gazdákat; mint erről korábban Orbán Viktor is szólt Brüsszelben, a csúcs helyszínén. A kormányfő ekkor támogatásáról is biztosította a gazdák törekvéseit.

A politikus-agrárszakember szerint Európa egészében is teljes a gazdálkodók közötti egység a két témában, ennek kívánnak most nyomatékot adni az EU-csúcs idején.