Nyereményjáték a busztragédiás hír közlésekor? Nem maradt néma az NMHH

Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte csütörtökön, hogy eredményt hirdetett a médiatanács a Szigetvár 103,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázati eljárásban, amelynek nyertese az egyedüli érvényes pályázati ajánlatot benyújtó „MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. lett.

Megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést a TV2 a július 13-án 18 óra 47 perctől közreadott Naplóval és annak július 12-én 16 óra 19 perctől sugárzott műsorelőzetesével, melyekben halálos áldozatokkal járó busztragédiákat feldolgozó riporthoz kapcsolt szavazással egybekötött nyereményjátékot adott közre a médiaszolgáltató, ezért a médiatanács eljárást indított a TV2 Zrt.-vel szemben - írták.

Úgy folytatták a közleményt, hogy a francia joghatóság alá tartozó Eurosport által üzemeltetett Eurosport 1 állandó csatornán augusztus 31-én 14 óra 44 perces kezdettel közvetített "Vuelta kerékpárverseny" című műsorszám a magyar szabályozás alapján nem felelt meg a támogatásra vonatkozó törvényi rendelkezésnek.

Az NMHH értesítette a vélelmezett jogsértésről a francia médiahatóságot, amelyet egyúttal felkért a szükséges intézkedések megtételére.

Közölték azt is, hogy a médiatanács a 2025-ben megtartott 43 ülésén 1090 döntést hozott; a testület a következő ülését 2026. január 13-án tartja.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben.