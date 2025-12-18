ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.02
usd:
332.74
bux:
109290.48
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Nyereményjáték a busztragédiás hír közlésekor? Nem maradt néma az NMHH

Infostart / MTI

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa eljárást indított az egyik televíziós médiaszolgáltatóval szemben az emberi méltóság megsértésének gyanúja miatt. Az NMHH a francia médiahatósághoz is fordult egy vélelmezett jogsértés kapcsán.

Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte csütörtökön, hogy eredményt hirdetett a médiatanács a Szigetvár 103,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázati eljárásban, amelynek nyertese az egyedüli érvényes pályázati ajánlatot benyújtó „MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. lett.

Megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést a TV2 a július 13-án 18 óra 47 perctől közreadott Naplóval és annak július 12-én 16 óra 19 perctől sugárzott műsorelőzetesével, melyekben halálos áldozatokkal járó busztragédiákat feldolgozó riporthoz kapcsolt szavazással egybekötött nyereményjátékot adott közre a médiaszolgáltató, ezért a médiatanács eljárást indított a TV2 Zrt.-vel szemben - írták.

Úgy folytatták a közleményt, hogy a francia joghatóság alá tartozó Eurosport által üzemeltetett Eurosport 1 állandó csatornán augusztus 31-én 14 óra 44 perces kezdettel közvetített "Vuelta kerékpárverseny" című műsorszám a magyar szabályozás alapján nem felelt meg a támogatásra vonatkozó törvényi rendelkezésnek.

Az NMHH értesítette a vélelmezett jogsértésről a francia médiahatóságot, amelyet egyúttal felkért a szükséges intézkedések megtételére.

Közölték azt is, hogy a médiatanács a 2025-ben megtartott 43 ülésén 1090 döntést hozott; a testület a következő ülését 2026. január 13-án tartja.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Nyereményjáték a busztragédiás hír közlésekor? Nem maradt néma az NMHH

nmhh

média

tv2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben
Tudósítónktól

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben
Az incidens során sem az utasok, sem a személyzet nem került veszélybe, a repülőgépet azonban biztonsági okokból ideiglenesen földre parancsolták. Robert Fico ennek ellenére részt vett a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról szóló szerdai esti csúcstalálkozón.
 

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

A Nézőpont Intézet friss felmérése szerint listán a Fidesz 46, míg a Tisza Párt 39 százalékos eredményt érne el, ha most lennének a parlamenti választások. A Medián viszont nemrég azt mérte, hogy a Tisza a teljes szavazókorú népességben 5, míg a választani tudó biztos szavazók körében 10 százalékkal előzi meg a Fideszt. A 40 évnél fiatalabbak között 57 százalékos a Tisza Párt támogatottsága.
 

Magyar Péter a miniszterelnök-jelöltségről: a párt februárban dönt, a választók pedig áprilisban

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve

Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve

Brüsszel enyhítené a 2035-re tervezett, belső égésű motorokra vonatkozó tilalmat, ám az autógyártók szerint a könnyítés annyi feltétellel jár, hogy a gyakorlatban alig jelent valódi segítséget - közölte a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?

Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?

Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Maybe she's an angel now' says aunt of Bondi victim, 10, at funeral

'Maybe she's an angel now' says aunt of Bondi victim, 10, at funeral

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 10:25
Két új közvélemény-kutatás jelent meg, homlokegyenest különböző eredménnyel
2025. december 18. 10:01
Kormányhivatal: fiktív számokon alapul Budapest költségvetése, vizsgálat indul
×
×
×
×