Brüsszeli gazdatüntetés az EU-csúcson 2025. december 18-án.
Nyitókép: Tatár Tímea, Brüsszel / InfoRádió

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Az eredetileg csütörtökire tervezett uniós csúcstalálkozó Brüsszelben a helyszínről származó információk szerint akár vasárnapig is eltarthat, erre célzott Ursula von der Leyen EB-elnök, de Orbán Viktor miniszterelnök is. Brüsszel városvezetésének képességeit próbára teszik a párhuzamos, nem kizárólag békés események, de az újságírók sincsenek könnyű helyzetben, a szállodájuk előtti területen égtek éjjel az olajos hordók, bennük a gazdák által hozott gumikkal.

Folyamatosan érkeznek a delegációk a sokak szerint történelmi európai uniós csúcstalálkozóra.

Odavárták Volodimir Zelenszkijt is, ám az ukrán elnök helyszíni információk szerint vagy nem érkezett meg a csúcsra, vagy más bejáratot használt ez alkalommal, így elkerülve az újságírókat.

Brüsszelt egyébként próbára teszik az események, mivel nem is egy van:

  1. Nyugat-Balkán-csúcs
  2. EU-csúcs
  3. gazdatüntetés 10 ezer résztvevővel, köztük magyarokkal.

Utóbbiról korábban már közöltük, egy megelőző tüntetési akció is zajlott szerda éjjel Brüsszel utcáin, ami miatt aztán csütörtökön szinte „oda nem illő mennyiségű” rendőri erők mellett ébredhettek az elszállásolt európai vezetők.

Az újságírók egyébként épp azt a hotelt kapták szállásul, ahol a belga gazdák a spontán akciót tartották, nem is aludhattak sokat, mert mint a kakukkos óra, óránként jött a dudálás, kiabálás, a hotelszobákat pedig belengte az olajos hordókban égő gumi szaga.

Az államfők reggeli érkezését így aztán 100-200 újságíró várta a csúcsnak otthont adó épületben, egy-két rövid interjú reményében, ekkor állt meg rövid időre a kérdezőknek Orbán Viktor miniszterelnök is, amiről szintén beszámoltunk. Elsők között érkezett az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, a német kancellár Friedrich Merz, valamint Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Az EU-csúcs tulajdonképpen egy napot venne igénybe csütörtökön, de manapság az a gyakorlat, hogy a tárgyalások belelógnak az éjszakába, a mostani csúcs kapcsán pedig felröppentek olyan hírek is, amelyek szerint akár vasárnapig is ott maradhatnak a vezetők; Orbán Viktor is „hétvégéről” beszélt egy elejtett szavával.

brüsszel

eu-csúcs

gazdatüntetés

