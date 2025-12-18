Terepbejárás után jön a nagy beavatkozás Budán

A II. kerület Nyék-oldalban található kezelési terület egyik részén az elmúlt években egyre látványosabbá vált a kőrispusztulás (gombabetegség), amely a levelek fonnyadását, a hajtások pusztulását, majd rövid időn belül a teljes fa elhalását okozza.

A lakossággal közös, december 13-i terepbejárás alkalmával Rittling István, a Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészete vezetője kiemelte: „A betegségre jelenleg nincs olyan hatásos ellenszer, amivel ezeket a fákat meg tudnánk menteni, terjedésének megállítása viszont szakmai kötelességünk és feladatunk. Másrészt a látogatók biztonsága érdekében is szükséges a beavatkozás, hiszen a forgalmas séta- és kerékpárutak mentén jelentős veszélyt jelentenek a folyamatosan kidőlő a fák.”

Fontos hangsúlyozni, hogy a kőris nem állományalkotó fafaj a Budai-hegységben, így nagy területű pusztulás nem várható. Ugyanakkor a Nyék-oldal bicikliútja és sétaútja mentén csoportosan megjelenő kőrisek pusztulása látványos lehet. A Pilisi Parkerdő ezért átvizsgálta az utak közvetlen környezetében álló faállományt, kijelölte a már veszélyes vagy rövid távon veszélyessé váló egyedeket, majd a téli, időszakban elvégzi azok indokolt eltávolítását. A beavatkozás a meglévő természetes újulat és második lombkoronaszint megerősödését is segíti: a kőrisek alatt már jelen lévő hárs- és juharfajokra alapozva biztosítható az erdő természetes felcseperedése, így a terület hosszú távon is erdőként marad meg.

A beavatkozások másik helyszíne egy olyan, a lakott területekhez közel fekvő erdőszegély, ahol a helyi lakosság a kerti zöldhulladékot éveken keresztül felhalmozta. A zöldhulladék sokaknak talán ártalmatlannak tűnhet, de káros hatásai itt teljes mértékig tetten érhetőek: idegenhonos dísznövények magjai, gyökerei jutottak ki az erdőbe, ami inváziós fertőzési gócokat okozott. A felgyűlt hulladék ráadásul tűzveszélyes is: a beavatkozási területen például korábban meggyulladt, és jelentős tűzkárt okozott a környező fákban. A Pilisi Parkerdő ezért felszámolja a maradék zöldhulladékot, eltávolítja a tűzkár miatt veszélyessé vált fákat, visszaszorítja az idegenhonos növényeket, majd őshonos facsemetékkel elvégzi a visszaerdősítést. Mivel ezen a részen természetes újulat nem áll rendelkezésre, az emberkézzel végzett ültetés elengedhetetlen – olvasható a parkerdő közleményében.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Városierdő-fejlesztési Programja újabb budapesti helyszínhez érkezik.

A Pilisi Parkerdő a tulajdonos magyar állam támogatásával valósítja meg Városierdő-fejlesztési Programját. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium közösen biztosít forrást a II. kerületi erdők fejlesztésére. Az állami erdészeti cégcsoport, és annak tagjaként a Pilisi Parkerdő ugyanis különleges gondot fordít arra, hogy az állami erdők a települések zöldinfrastruktúrájának részeként működjenek, és így hozzájáruljanak a lakosság jólétéhez. Az állami erdők országszerte védik a településeket a hőségtől és a villámárvizektől, miközben mindenki számára lehetőséget teremtenek a természetben való kikapcsolódásra.

A Pilisi Parkerdő Városierdő-fejlesztési Programja a II. kerületben is azt a célt szolgálja, hogy Budapest erdei természetközeliek, biztonságosak és a jövő kihívásaihoz alkalmazkodók maradjanak – biztosítva a fővárosiak mindennapi pihenésének és feltöltődésének háttérét.