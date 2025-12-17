ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.11
usd:
331.36
bux:
108783.37
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

2025. december 17. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. december 17. 21:45
Washington beígérte Moszkvának, hogy Ukrajna területet enged át, de épp ez a probléma
2025. december 17. 21:10
Napinfó - 2025. december 17.
2025. december 17. 19:06
Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát
2025. december 17. 19:00
A GeoTrendek magazin 2025. december 17-i adása
2025. december 17. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
2025. december 17. 16:39
„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben
2025. december 17. 16:26
Döntött az Országgyűlés a budapesti segélyhitelről
2025. december 17. 15:36
„A malter vége” – a Szőlő utca ügyében vitáztak a képviselők
×
×
×