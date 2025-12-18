Ürge-Vorsatz Diána: máris itt van a fordulat az üvegházhatású gázok kibocsátásában

Tíz éve, 2015 decemberében, nagyjából ezekben a napokban fogadták el a párizsi klímaegyezményt. Ürge-Vorsatz Diána szerint az egy világtörténelmi mértékű mérföldkő volt, annak ellenére, hogy nagyon sok kritikát kapott, és nagyon sokat mondják szakértők, hogy még messze nincs megoldva az éghajlatváltozás.

„De mégis, az azóta eltelt tíz évben valószínűleg már megállítottuk a kibocsátásnövekedést, reméljük, hogy idén nagyjából tetőzik az üvegházhatású gázok kibocsátása, és az adatok alapján úgy tűnik, mostantól lefelé fog már menni ez az érték. Ezt annak köszönhetjük, hogy egy hihetetlen energiaátmenetnek vagyunk tanúi itt Magyarországon is.

Csupán öt év alatt meghatszorozódott például a magyar napenergia-termelés. Magyarország világelső, és »best practice« példaként ünneplik az egész világon, hogy Magyarországon a megtermelt elektromos áram egynegyede származott 2024-ben napenergiából,

ezzel értük el a világelső helyezést. De az egész világon azt látjuk, hogy nagyon erősen terjed egyrészt a megújuló energia – főleg a napenergia, de a szélenergia is –, valamint a világ jelentős része dinamikusan átáll az elektromos közlekedésre” – fogalmazott a klímakutató.

Hangsúlyozta: el kell ismerni, hogy milyen messzire jutott ebben a folyamatban az emberiség, még akkor is, ha közben mindenki tudja, hogy még jóval messzebb kell menni és más célokat is el kell érni, ez kiderült novemberben a brazíliai klímakonferencián is. A Párizsban és a Belémben elfogadott egyezmények aláírói is évente találkoznak és fognak találkozni.

„Itt nem kell azt várni, hogy minden évben valami új hangzatos, fantasztikus egyezményt aláírunk, hiszen az egyezmény megvan. Most már csak be kell tartani. Maga a konferencia néha nagyon mély szakmai részletekről folyik, amik lehet, hogy kevésbé sajtótémák. Ennek ellenére nagyon örül a világ, és mi klímatudósok is, hogy ilyenkor két hétig a sajtó és az egész világ nagyon odafigyel az éghajlatváltozásra, annak ellenére, hogy most már nem tudunk akkora híreket mondani, hiszen mondom, már csak meg kéne csinálni, amit elvállaltunk. Ezzel együtt sok kisebb-nagyobb eredmény születik. A mostani csúcson részben a pénzügyi területeken születtek eredmények, például

megígértük évi 1,3 trillió dollárt kifizetését különböző éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvésekre, megháromszorozzuk a fejlődő országok támogatását, született 6 milliárd dollárnyi támogatás arra, hogy egy új erdészeti alap szülessen,

ez a Forest Forever Facility, az esőerdők, a nagy karbontároló erdők megőrzésére létrehozott alap. Sajnos kevésbé történt előrelépés az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről – sőt, ideálisan arról kellene beszélnünk, hogy hogyan vezetjük ki a fosszilis tüzelőanyagokat, vagyis a szént, az olajat és a gázt. Végül egy önkéntes menetrend született, ami egyfajta eltávolodásként értékelhető csak, és nem is mindenki csatlakozott hozzá” – ismertette Ürge-Vorsatz Diána az InfoRádió Aréna című műsorában.