ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.65
usd:
330.77
bux:
109547.02
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ürge-Vorsatz Diána klímakutató az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Ürge-Vorsatz Diána: máris itt van a fordulat az üvegházhatású gázok kibocsátásában

InfoRádió

Az elmúlt tíz évben valószínűleg megállítottuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedését – az érték idén tetőzhet, de még nagyon sok a teendő – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke, aki novemberben részt vett a brazíliai klímacsúcson.

Tíz éve, 2015 decemberében, nagyjából ezekben a napokban fogadták el a párizsi klímaegyezményt. Ürge-Vorsatz Diána szerint az egy világtörténelmi mértékű mérföldkő volt, annak ellenére, hogy nagyon sok kritikát kapott, és nagyon sokat mondják szakértők, hogy még messze nincs megoldva az éghajlatváltozás.

„De mégis, az azóta eltelt tíz évben valószínűleg már megállítottuk a kibocsátásnövekedést, reméljük, hogy idén nagyjából tetőzik az üvegházhatású gázok kibocsátása, és az adatok alapján úgy tűnik, mostantól lefelé fog már menni ez az érték. Ezt annak köszönhetjük, hogy egy hihetetlen energiaátmenetnek vagyunk tanúi itt Magyarországon is.

Csupán öt év alatt meghatszorozódott például a magyar napenergia-termelés. Magyarország világelső, és »best practice« példaként ünneplik az egész világon, hogy Magyarországon a megtermelt elektromos áram egynegyede származott 2024-ben napenergiából,

ezzel értük el a világelső helyezést. De az egész világon azt látjuk, hogy nagyon erősen terjed egyrészt a megújuló energia – főleg a napenergia, de a szélenergia is –, valamint a világ jelentős része dinamikusan átáll az elektromos közlekedésre” – fogalmazott a klímakutató.

Hangsúlyozta: el kell ismerni, hogy milyen messzire jutott ebben a folyamatban az emberiség, még akkor is, ha közben mindenki tudja, hogy még jóval messzebb kell menni és más célokat is el kell érni, ez kiderült novemberben a brazíliai klímakonferencián is. A Párizsban és a Belémben elfogadott egyezmények aláírói is évente találkoznak és fognak találkozni.

„Itt nem kell azt várni, hogy minden évben valami új hangzatos, fantasztikus egyezményt aláírunk, hiszen az egyezmény megvan. Most már csak be kell tartani. Maga a konferencia néha nagyon mély szakmai részletekről folyik, amik lehet, hogy kevésbé sajtótémák. Ennek ellenére nagyon örül a világ, és mi klímatudósok is, hogy ilyenkor két hétig a sajtó és az egész világ nagyon odafigyel az éghajlatváltozásra, annak ellenére, hogy most már nem tudunk akkora híreket mondani, hiszen mondom, már csak meg kéne csinálni, amit elvállaltunk. Ezzel együtt sok kisebb-nagyobb eredmény születik. A mostani csúcson részben a pénzügyi területeken születtek eredmények, például

megígértük évi 1,3 trillió dollárt kifizetését különböző éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvésekre, megháromszorozzuk a fejlődő országok támogatását, született 6 milliárd dollárnyi támogatás arra, hogy egy új erdészeti alap szülessen,

ez a Forest Forever Facility, az esőerdők, a nagy karbontároló erdők megőrzésére létrehozott alap. Sajnos kevésbé történt előrelépés az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről – sőt, ideálisan arról kellene beszélnünk, hogy hogyan vezetjük ki a fosszilis tüzelőanyagokat, vagyis a szént, az olajat és a gázt. Végül egy önkéntes menetrend született, ami egyfajta eltávolodásként értékelhető csak, és nem is mindenki csatlakozott hozzá” – ismertette Ürge-Vorsatz Diána az InfoRádió Aréna című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ürge-Vorsatz Diána: máris itt van a fordulat az üvegházhatású gázok kibocsátásában

inforádió

aréna

klímaváltozás

üvegházhatású gázok

ürge-vorsatz diána

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Orbán Balázs: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkapták a vár lökést az amerikai tőzsdék – mutatjuk, mi történik!

Megkapták a vár lökést az amerikai tőzsdék – mutatjuk, mi történik!

Az ázsiai tőzsdéken ma kisebb esést láthattunk, Európában pedig impulzusra várnak a befektetők. Közben megjött a hét egyik legfontosabb adata: a várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára. Ennek hatására ugranak az amerikai tőzsdék, de az arany is emelkedni kezdett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett a MOHU: erre készülj, ha az ünnepek alatt palackot váltanál vissza

Fontos bejelentést tett a MOHU: erre készülj, ha az ünnepek alatt palackot váltanál vissza

Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders decide on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders decide on Russia's frozen assets

The EU is deciding whether to loan tens of billions of euros of Russian money to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 19:12
Karácsony Gergely: nagyon takarékos költségvetést fogadtunk el, de azért lesznek fejlesztések
2025. december 18. 18:59
Ha most nem figyelünk a dátumokra, lecsúszhatunk a bevásárlásról
×
×
×
×