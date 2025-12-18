Ha most nem figyelünk a dátumokra, lecsúszhatunk a bevásárlásról

December 24-e kapcsán talán a legfontosabb tudnivaló, hogy a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a kereskedelmi egységek 14 óráig nyitva tartsanak, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre többen ki sem nyitnak ezen a napon – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, azt javasolva, hogy mindenképp tájékozódjunk az adott bolt ünnepi nyitva tartásáról, ha még 24-én vásárolni tervezünk.

December 25-én és 26-án, csütörtök-pénteken a kereskedelmi egységek zárva vannak, legközelebb december 27-én, szombaton nyithatnak ki, az aznapi rendes nyitva tartás szerint. Az üzletek december 29-én és 30-án, hétfőn és kedden ismét a megszokott rendben várják a vásárlókat.

December 31-én, szerdán a törvény értelmében szintén csak 14 óráig lehetnek nyitva a kereskedelmi egységek. Neubauer Katalin szerint az év utolsó napján általában élnek is ezzel az egységek, még ha rövidített nyitva tartással is, de jellemzően várják a vásárlóközönséget. Január 1-je viszont ünnepnap, és kötelezően zárva kell tartania minden kereskedelmi egységnek, kivételt csak az üzemanyagtöltő állomások, valamint az éjjel-nappali üzletek jelentenek.

Január 2-án, pénteken ha kinyitnak, akkor a szabadnapokon megszokott rendben várhatják a vásárlókat a boltok.