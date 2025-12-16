ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash/Emil Kalibradov

Így kaphat Ön is több százezer forintot az államtól (x)

Támogatott tartalom

Ha most szánunk időt az ügyintézésre, tavasszal érkezhet a pénz.

Némi odafigyeléssel és tudatossággal most, vagy akár a két ünnep között érdemi összegű adóvisszatérítést intézhetünk magunknak, családunknak.

Mutatjuk a teendőket

A nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagok számára a megtakarításaik, illetve a munkáltatójuk befizetései után 20 százalék, vagyis akár 150 ezer forint visszatérítés jár a személyi jövedelemadójukból (szja). Ahhoz, hogy ezt teljes egészében megkaphassuk, az idei pénztári befizetéseink összegének el kell érnie a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka, 150 ezer forint az a maximális összeg, amit visszakaphatnak az szja-t fizető adózók. Persze ha ennél kevesebb összeg áll rendelkezésünkre, akkor is jár a 20 százalékos adóvisszatérítés.

Forrás: Getty Images/Unsplash
Forrás: Getty Images/Unsplash

A pénztártagoknak célszerű tehát ellenőrizni és szükség esetén feltölteni egyenlegüket. Azoknak pedig, akik még nem tagok, érdemes belépniük valamelyik pénztárba – ez online is gyorsan, kényelmesen megtehető. Előnyös lehet akár máshonnan is átcsoportosítani, hiszen ilyen rövid idő alatt ekkora hozamot kevés befektetés garantál. A befizetések többféleképpen teljesíthetők, de arra ügyelni kell, hogy az összegeknek az idei év utolsó banki munkanapjáig, azaz december 31-ig be kell érkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak. Nem tanácsos a legutolsó pillanatig halogatni a befizetést, hiszen Szilveszter napján csak délig tart a munkaidő a legtöbb helyen.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) összeállított két kisokost, amely segít eligazodni a legfontosabb tudnivalók között:

Mire használhatóak a pénztári megtakarítások?

A nyugdíjpénztári megtakarítások elsősorban az időskori megélhetést segítik, de már tíz év elteltével igényelhető kifizetés, a vagyon pedig örökölhető. A jó ideje infláció feletti hozamon túl szintén a nyugdíjpénztárak mellett szól, hogy más befektetési formákhoz képest igen alacsony költségszinttel működnek. Az erősödő öngondoskodási szándék a nyugdíjkasszák növekvő taglétszámán is lemérhető, immár több mint egymillióan használják ezt az eszközt az időskori jövedelmük majdani kiegészítésére.

Egészségpénztári vagyonunkból az egészséggel összefüggő költéseket fedezhetjük – ráadásul nemcsak a sajátunkat, hanem akár hozzátartozóinkét is –, sőt, a gyermekvállalással, beiskolázással, felsőoktatással kapcsolatos kiadásokat, vagy akár a lakáshitel-törlesztést is finanszírozhatjuk. Az idei év újdonsága, hogy a befizetések immár 180 nap várakozási idő nélkül, azonnal felhasználhatók ezekre az önsegélyező szolgáltatásokra – vagyis nem az egészséggel kapcsolatos kiadásokra –, továbbá az iskolakezdési kiadásokkal kapcsolatban is könnyítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egész évben elszámolhatók ezek a költségek, és akár a tanulást segítő tablet, laptop is vásárolható.

(x)

