ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.71
usd:
330.74
bux:
109547.02
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Az orosz hírszerzés szerint jócskán megcsappant az ukrán katonák morálja – ez állhat a háttérben

Infostart

Az orosz SZVR külső hírszerzési szolgálat szerint olyannyira lecsökkent Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok tekintélye a korrupciós botrány miatt, hogy az már nagy számú dezertáláshoz vezetett.

Az orosz Ria Novosztyi számolt be az SZVR külső hírszerzési szolgálatának jelentéséről, amely szerint az ukrajnai erők komoly problémákkal néznek szembe – írja a Portfolio.

A jelentés arról számol be, hogy az Ukrajnában kipattant súlyos korrupciós botrány rajta hagyta a nyomát a fronton harcoló katonák morálján is.

„Az ukrán vezetést ért korrupciós botrány az ukrán katonák moráljának meredek csökkenéséhez vezetett a frontvonalban. Egyre több, az utóbbi időben mozgósított katona hagyja el pozícióját, nem hajlandóak elfogadni a halált vagy a sérülést Zelenszkij csapatának külföldi bankszámláinak feltöltése érdekében” – írta az SZVR.

Hozzátették továbbá, hogy a dezertőrök magas száma miatt az ukrán főügyészség sem hozza nyilvánosságra az ilyen ügyekben indított eljárások számát. Mint írják, belső körökben Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok tekintélye is súlyosan sérült az utóbbi időben.

Az orosz hírszerzés szerint bizonyos ukrán tisztek a jelenlegi területvesztést is elfogadhatónak tartják, ha az Olekszandr Szirszkij lemondásához vezet. Kiemelték, hogy a korrupció negatív morális hatásait nemcsak a frontvonalon harcolók esetében érezni, hanem a lakosság körében is komoly bizalmi problémát okozott.

A lap hozzáteszi, Moszkva előszeretettel használja saját háborús narratívájának terjesztésére az SZVR-t, ezért ezeket a megállapításokat érdemes fenntartásokkal kezelni.

Kezdőlap    Külföld    Az orosz hírszerzés szerint jócskán megcsappant az ukrán katonák morálja – ez állhat a háttérben

hírszerzés

botrány

korrupció

katonák

ukrán hadsereg

morál

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Orbán Balázs: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat az amerikai ingatlanpiacon: hiába csökkennek a kamatok, a vásárlók mégsem jönnek

Váratlan fordulat az amerikai ingatlanpiacon: hiába csökkennek a kamatok, a vásárlók mégsem jönnek

Az Egyesült Államokban enyhén csökkentek a jelzáloghitel-kamatok ezen a héten: a 30 éves futamidejű, fix kamatozású hitelek átlagos kamata 6,22-ről 6,21 százalékra mérséklődött - közölte a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett a MOHU: erre készülj, ha az ünnepek alatt palackot váltanál vissza

Fontos bejelentést tett a MOHU: erre készülj, ha az ünnepek alatt palackot váltanál vissza

Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders decide on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders decide on Russia's frozen assets

The EU is deciding whether to loan tens of billions of euros of Russian money to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 18:08
Orbán Balázs: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira
2025. december 18. 17:40
Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij
×
×
×
×