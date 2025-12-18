Az orosz Ria Novosztyi számolt be az SZVR külső hírszerzési szolgálatának jelentéséről, amely szerint az ukrajnai erők komoly problémákkal néznek szembe – írja a Portfolio.

A jelentés arról számol be, hogy az Ukrajnában kipattant súlyos korrupciós botrány rajta hagyta a nyomát a fronton harcoló katonák morálján is.

„Az ukrán vezetést ért korrupciós botrány az ukrán katonák moráljának meredek csökkenéséhez vezetett a frontvonalban. Egyre több, az utóbbi időben mozgósított katona hagyja el pozícióját, nem hajlandóak elfogadni a halált vagy a sérülést Zelenszkij csapatának külföldi bankszámláinak feltöltése érdekében” – írta az SZVR.

Hozzátették továbbá, hogy a dezertőrök magas száma miatt az ukrán főügyészség sem hozza nyilvánosságra az ilyen ügyekben indított eljárások számát. Mint írják, belső körökben Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok tekintélye is súlyosan sérült az utóbbi időben.

Az orosz hírszerzés szerint bizonyos ukrán tisztek a jelenlegi területvesztést is elfogadhatónak tartják, ha az Olekszandr Szirszkij lemondásához vezet. Kiemelték, hogy a korrupció negatív morális hatásait nemcsak a frontvonalon harcolók esetében érezni, hanem a lakosság körében is komoly bizalmi problémát okozott.

A lap hozzáteszi, Moszkva előszeretettel használja saját háborús narratívájának terjesztésére az SZVR-t, ezért ezeket a megállapításokat érdemes fenntartásokkal kezelni.