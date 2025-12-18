ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Nyitókép: Facebook/Temu

Kutatás: nagyot kaszál itthon is a Temu, nehezített pályán a hazai online kereskedők

Infostart / MTI

A kínai online piactér már 2,1 millió magyar vásárlót szolgál ki, ezzel a legnagyobb online kereskedő Magyarországon a rendelésszám és a kosárérték alapján is. A PwC Magyarország felmérésén a hazai online kereskedők 82 százaléka említette meg a vásárlóerő csökkenését a fejlődésüket gátló tényezők között.

A főleg Kínából érkező importrendelések aránya a teljes magyar e-kereskedelem 24 százalékát is elérheti 2025-ben, az import a hazai online kereskedelmi piacon 20-22 százalékkal nőtt az előző évhez képest, míg a belföldi kereskedők forgalma 6-7 százalékkal emelkedett – közölte a PwC Magyarország a Digitális Kereskedelmi Körkép című kutatása alapján.

Az idei második kutatás szerint 2025-ben a magyar online költés elérheti a 2100 milliárd forintot, 8 százalékkal többet, mint 2024-ben. Több mint 120 millió online rendelést adnak le a magyar vásárlók, ami 8 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A kínai Temu platform már 2,1 millió magyar vásárlót szolgál ki, ezzel a legnagyobb online kereskedő Magyarországon a rendelésszám és a kosárérték alapján is. A globális platformok agresszív árstratégiával és személyre szabott marketinggel erősítik pozíciójukat.

A fejlődésüket gátló tényezők között a hazai online kereskedők 82 százaléka említette a vásárlóerő csökkenését, a marketingköltségek növekedését 74 százalékuk, a külföldi e-kereskedők térnyerését 62 százalékuk sorolta ide.

A kutatás szerint a vásárlók alig egyharmada rendszeres online vásárló, de ők adják a csomagforgalom 76 százalékát. Folytatódik a csomagautomaták térnyerése, már közel 10 ezer automata érhető el, és a válaszadók 41 százaléka választotta ezt az átvételi módot 2025-ben. Az előre fizetett rendelések aránya közelíti az 50 százalékot, miközben az utánvétes fizetés részesedése csökken. A mesterséges intelligencia szerepe erősödik a vásárlói döntésekben, már minden tizedik online vásárló használ mesterséges intelligenciát termékinformációkhoz.

Az online piac növekedése már nem tudja számottevően meghaladni a teljes piac bővülését, ami a fogyasztói kereslet általános lassulására utal. A Black Friday és a karácsonyi szezon rekordköltései továbbra is meghatározóak maradnak az e-kereskedelemben, de a következő években a digitalizáció, az MI-alapú ajánlórendszerek, az adatvezérelt marketing, a mobil- és gyors kereskedelem, valamint a fenntarthatóság és az ESG-szempontok lesznek a meghatározó trendek – foglalta össze a kilátásokat Madar Norbert, a PwC Magyarország digitális kereskedelmi tanácsadási csapatának vezetője.

Cserjés-Kopándi Ildikó, a PwC Magyarország vezető menedzsere szerint a külföldi piacnyitás nem luxus, hanem szükségszerűség. Azok a kereskedők, akik képesek kilépni más piacokra, stabilabb, diverzifikáltabb bevételi forrást és nagyobb növekedési potenciált érhetnek el, aki nem építkezik a régiós piacokon, el is veszítheti a forgalmát.

