Besorozott újoncok kiképzésre érkeznek az orosz védelmi minisztérium noginszki gyakorlóterén 2022. december 13-án. Az orosz védelmi miniszter szerint eddig több mint 300 ezer embert képeztek ki az Ukrajna elleni háború miatt szeptember 21-én elrendelt részleges mozgósítás keretében.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Orosz katonák léphették át a NATO határát

Infostart

Három orosz határőr követhetett el határsértést, amikor engedély nélkül behatoltak Észtország területére. Az incindenst diplomáciai lépések és fokozott határvédelem követte, Tallinn pedig már új bunkereket épít az észt-orosz határra.

Az észt külügyminisztérium közlése szerint három orosz határőr jogtalanul átlépett Észtországba, ezzel pedig átlépték az EU és a NATO határát is. Az incidens a Narva határfolyón lévő hullámtörőnél történt, az Észtország és Oroszország közötti ideiglenes határnál, Vasknarva település közelében – írja a Bild híradása nyomán az Index.

Az orosz határőrök légpárnás járművel érkeztek a helyszínre, majd gyalog folytatták útjukat.

A határsértés szerdán történt, délelőtt 10 óra előtt. Az észt határőrség térfigyelő kamerák segítségével vették észre az orosz katonákat, A légpárnás hajó megállt a hullámtörőnél, ahonnan három határőr kiszállt, majd gyalog indult tovább a hullámtörő mentén. Eközben átlépték az Oroszország és Észtország közötti ellenőrző vonalat. Ezután az oroszok visszatértek a járműhöz és visszaindultak Oroszország felé.

A német lap egy másik forrásra hivatkozva azt írja, az orosz katonáék mintegy 20 percig tartózkodtak a mólón, mielőtt elindultak haza.

Az esetről nem érkezett előzetes értesítés orosz oldalról, ami egyértelműen sérti a fennálló határmegállapodást.

Az MTI azt írta, Észtország elkezdte szerdán öt bunker építésének előkészítését Oroszországgal közös határán. A védelmi beruházásokért felelős tallinni központ beszámolója szerint ezekkel a védelmi létesítményekkel biztosítanák a balti ország határát esetleges támadásokkal szemben. A következő hónapokban további 23 ilyen bunkert építenének a határ mentén, 2027 végéig pedig összesen mintegy 600 épülne Észtország északkeleti és délkeleti felében.

A létesítmények mindenekelőtt katonák a védelmét szolgálnák akár 152 milliméteres tüzérségi lövedékekkel szemben is. Emellett hamarosan megkezdődik egy 3,4 kilométer hosszú harckocsiárok építése is.

Észtország, Litvánia és Lettország védelmi vonalakkal akarja erősíteni Oroszországgal közös határát esetleges támadásokkal szemben.

(A nyitókép illusztráció.)

