2025. december 18. csütörtök Auguszta
Leróják kegyeletüket gyászolók a helyszín közelében lévő Szent János-templom előtt 2024. december 22-én, miután 20-án este egy szaúd-arábiai származású, Németországban élő orvos autóval a magdeburgi karácsonyi vásár látogatói közé hajtott. Öt ember  az egyikük egy gyermek  életét vesztette, kétszázan megsérültek, negyvenegyen súlyosan. A tettest őrizetbe vették.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Véres karácsonytól retteg Európa a migrációkutató szerint

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják meg az idei adventi és karácsonyi vásárokat a nyugat-európai városokban. Az új helyzetről a Migrációkutató Intézet vezető elemzője beszélt az InfoRádióban.

Németországban az elmúlt három évben csaknem 44 százalékkal nőttek a közterületi rendezvények, köztük a karácsonyi vásárok biztonságára fordított kiadások.

„Lényegében 2015 óta látni azt, hogy a karácsonyi vásárok közeledtével egyre inkább arra készülnek az európai városok, hogy esetlegesen terrortámadást fognak elkövetni a jellemzően bevándorló hátterű, Európába érkező emberek. Nem is olyan régen például Dél-Bajorországban tartóztattak le öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy iszlamista motivációból egy karácsonyi vásár tömegébe akartak hajtani egy járművel” – nyilatkozta Dócza Edith Krisztina.

Azonban a terroristák módszerei is megváltoztak az elmúlt évtizedben. Tíz évvel ezelőtt szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, amelyeket jellemzően az Iszlám Államhoz hű terroristák követtek el civilek ellen. Viszont

az elmúlt években ezeket a szervezett akciókat a magányos elkövetők merényletei váltották fel

– hívta fel a figyelmet a szakértő. Példaként a tavalyi magdeburgi esetet említette.

Dócza Edith Krisztina arról is beszélt, hogy az ilyen jellegű támadások megakadályozására telepített betonakadályokon azért mégiscsak kell kapukat hagyni. Mert mi van, ha valaki rosszul lesz, és mentőt kell hozzá hívni, vagy a tűzoltóknak kell valamiért beavatkozniuk? A terroristák pedig éppen ezeket az átjárókat használják ki. Az is gondot jelent, hogy a kisebb települések számára már túl sokba kerülnek a szükséges biztonsági intézkedések. Ezért inkább lemondanak a hagyományos karácsonyi rendezvényeikről.

Ugyanakkor a Migrációkutató Intézet vezető elemzője szerint Magyarország a kisszámú bevándorló miatt sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a legtöbb nyugat-európai ország.

Címképünkön gyászolók emlékeznek a magdeburgi merénylet áldozataira

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Véres karácsonytól retteg Európa a migrációkutató szerint

terrortámadás

migrációkutató intézet

karácsonyi vásár

