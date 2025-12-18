Veszélyben egy kedvelt hazai fürdő

Csak december 31-ig biztosított a Lehel Termálfürdő működtetése, ez derült ki Jászberény város december 10-i képviselő-testületi ülésén – írja a termalonline.hu.

Budai Lóránt polgármester hangsúlyozta, hogy a megállapodás két fél együttműködését igényli. Elvileg az önkormányzat saját cége, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. átvehetné az üzemeltetést, de a cég nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és a város számára mintegy 100 millió forintos költséget jelentene a működtetés.

A helyzet rendezésére újabb egyeztetést kezdeményeztek, és szükség esetén rendkívüli testületi ülést is összehívhatnak még idén – számolt be az Index.