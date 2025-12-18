ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Veszélyben egy kedvelt hazai fürdő

Infostart

Januárban akár zárva is maradhat a jászberényi Lehel Termálfürdő, ha a város nem tud megállapodni a jelenlegi üzemeltetővel a folytatásról. Az önkormányzat korábban új pályázatot írt ki a fürdő működtetésére, de arra nem érkezett jelentkező.

Csak december 31-ig biztosított a Lehel Termálfürdő működtetése, ez derült ki Jászberény város december 10-i képviselő-testületi ülésén – írja a termalonline.hu.

Budai Lóránt polgármester hangsúlyozta, hogy a megállapodás két fél együttműködését igényli. Elvileg az önkormányzat saját cége, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. átvehetné az üzemeltetést, de a cég nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és a város számára mintegy 100 millió forintos költséget jelentene a működtetés.

A helyzet rendezésére újabb egyeztetést kezdeményeztek, és szükség esetén rendkívüli testületi ülést is összehívhatnak még idén – számolt be az Index.

A novemberi megtorpanása után decemberben folytatta a nyár vége óta tartó javuló tendenciáját a GKI konjunktúraindexe. Ez mind az üzleti, mind a lakossági hangulat tekintetében azt jelenti, hogy éves csúcsán zár a gazdasági szereplők hangulata 2025-ben.

Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt?

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

