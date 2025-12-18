ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök Auguszta
Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója

2025. december 18. 18:00
Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

2025. december 18. 19:12
Karácsony Gergely: nagyon takarékos költségvetést fogadtunk el, de azért lesznek fejlesztések
2025. december 18. 18:59
Ha most nem figyelünk a dátumokra, lecsúszhatunk a bevásárlásról
2025. december 18. 18:46
Dárdai Pál hosszú távra tervez Újpesten, s azt mondta: „nem fogjuk hülyíteni a népet”
2025. december 18. 18:33
Bejelentették a HÉV-felújítást – megszólalt a csúszással kapcsolatos félelmek miatt a szaktárca
2025. december 18. 18:20
Így változik a közösségi közlekedés az ünnepek alatt a fővárosban
2025. december 18. 18:00
2025. december 18. 17:54
A Könyvpercek magazin 2025. december 20-i adása
2025. december 18. 16:53
Bejelentették: már most elkezdődött az influenzajárvány, a vakcinahiány miatt lépett az NNGYK
