Érdeklődők gyönyörködnek a fonyódi Várhegyen felállított kilátóból. A csaknem 240 méter magas dombon, egy adótorony köré épült faépítmény elkészítéséhez a tóparti város önkormányzata 67 millió forint uniós támogatást nyert el.
Nyitókép: MTI/Varga György

Eltűnt a Balaton ikonikus kilátója

Infostart

Befejeződött a fonyódi Várhegy tetején álló kilátó bontása.

A sokak által kedvelt, fából épült várhegyi kilátó mára teljesen eltűnt a hegytetőről, miután állapota életveszélyessé vált, és már hosszú ideje nem fogadhatott látogatókat, írja sokszinuvidek.24.hu a sonline.hu beszámolója nyoimán.

Az építmény fa szerkezete az évek során jelentősen leromlott: házi cincérek és farontó gombák támadták meg, a torony stabilitása pedig egyre inkább megkérdőjelezhetővé vált. Emiatt a kilátót már évekkel ezelőtt lezárták a látogatók elől, a bontás lehetősége pedig folyamatosan napirenden volt.

A döntés végül idén született meg, a munkálatok pedig ősszel kezdődtek el.

Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere elárulta, hogy a tervek szerint a Várhegyen a jövőben új kilátó épülhet. Ennek előkészítéseként a tervpályázat kiírását a jövő év elejére tervezik, amelynek célja egy korszerű, hosszú távon is biztonságos kilátó megtervezése. A megvalósítás ugyanakkor több lépcsőből álló, idő- és költségigényes folyamat, így az új kilátó elkészülését a legjobb esetben 2027-re lehet elképzelni. Addig a Várhegy kilátó nélkül marad, a régi torony pedig végleg a múlt része lett.

Mindeközben pazar kilátó épült a magyar határtól alig pár kilométerre, de a Mecsek népszerű kilátóját is le kellett dönteni novemberben.

