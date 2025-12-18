ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök Auguszta
Pumping gas at gas pump. Closeup of man pumping gasoline fuel in car at gas station. Mans hand refueling car at gas station
Nyitókép: stefanamer/Getty Images

Aki teheti, halassza a tankolást a hétvégére

Évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen olcsó a Brent olaj beszerzési ára, és a forint is erősödik. Ennek köszönhetően most tanácsos aludni még egyet-kettőt a következő tankolásig.

A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől – írja a holtankoljak.hu.

A mérséklődés leginkább a Brent olaj csökkenő árának (több mint 4 éve volt utoljára 60 dollár alatt vagy környékén a hordónkénti jegyzésár), valamint az erősödő forint árfolyamnak is köszönhető.

December 18-án, csütörtökön a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 562 forint/liter,
  • gázolaj: 572 forint/liter.

Az utolsó adventi hétvégén ezek az árak csökkenhetnek tovább a fent említett okok miatt.

