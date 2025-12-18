Nem mindennapi betörés Zuglóban – videó

A kollégiumba visszatérő diákok lettek figyelmesek egy befeszített ajtóra. A probléma eljutott az intézmény vezetőjéhez, aki rendőri segítséget kért. A járőrök helyiségről helyiségre jártak, próbálták követni a betörő valószínű útvonalát. Segítette őket üres túró rudis zacskó és több lábnyom, ezek mutatták, merre mehetett a hívatlan vendég.

Végül az egyik emeleti szoba szekrényéhez támasztva egy létrára lettek figyelmesek, az ajtó feletti szekrényben pedig ott pihent az összekucorodott betörő. Nem tudott lemászni, ezért a rendőrök kiemelték, leemelték, a földre fektették.

A 44 éves budapesti férfi bilincselés közben elmesélte, hogy a kerítésen átmászva jutott az épületbe, a művelet közben azonban felakadt a lába, ami szerinte eltört. Arra nem tért ki, hol hagyta el a cipőjét, hogyan jutott el végső búvóhelyére és vajon meddig akart a szekrényben maradni – derült ki a Rendészeti Államtitkárság beszámolójából.

A férfi kórházba került, lopás miatt indult ellene eljárás.