ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.36
usd:
331.58
bux:
0
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Nem mindennapi betörés Zuglóban – videó

Infostart

Édesdeden aludt egy szekrényben az a férfi, aki betörése fáradalmait igyekezett kipihenni egy zuglói kollégiumban.

A kollégiumba visszatérő diákok lettek figyelmesek egy befeszített ajtóra. A probléma eljutott az intézmény vezetőjéhez, aki rendőri segítséget kért. A járőrök helyiségről helyiségre jártak, próbálták követni a betörő valószínű útvonalát. Segítette őket üres túró rudis zacskó és több lábnyom, ezek mutatták, merre mehetett a hívatlan vendég.

Végül az egyik emeleti szoba szekrényéhez támasztva egy létrára lettek figyelmesek, az ajtó feletti szekrényben pedig ott pihent az összekucorodott betörő. Nem tudott lemászni, ezért a rendőrök kiemelték, leemelték, a földre fektették.

A 44 éves budapesti férfi bilincselés közben elmesélte, hogy a kerítésen átmászva jutott az épületbe, a művelet közben azonban felakadt a lába, ami szerinte eltört. Arra nem tért ki, hol hagyta el a cipőjét, hogyan jutott el végső búvóhelyére és vajon meddig akart a szekrényben maradni – derült ki a Rendészeti Államtitkárság beszámolójából.

A férfi kórházba került, lopás miatt indult ellene eljárás.

Kezdőlap    Belföld    Nem mindennapi betörés Zuglóban – videó

rendőrség

kollégium

zugló

betörés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség
Csütörtök reggel újra újságírók elé állt Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs helyszínén, Brüsszelben.
 

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Bóka János a csütörtöki EU csúcsról: még nem tudni, konszenzusos vagy „furmányos” megállapodás születik-e

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon

Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s

Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s

A biztosítási piac 2024–2025-ben látványosan átrendeződött: az ügyfelek egyre árérzékenyebbek, a lakáskampányok és az Otthon Start mozgásba hozták a szegmenst, miközben a digitalizáció és az adatalapú termékfejlesztés minden korábbinál gyorsabb ütemben vált iparági alapelvárássá. Ebben a turbulens környezetben a Waberer’s csoport a szektor egyik legaktívabban építkező szereplőjeként jelent meg. A vállalat tavaly többségi tulajdonrészt szerzett a Posta Biztosítókban, majd idén 100%-ra emelte részesedését a nem-életbiztosítási társaságban — ez a lépés hosszú távon is új növekedési pályára állíthatja a csoport biztosítási üzletágát. A felvásárlás szinergiáiról, az ügyfélviselkedés változásáról, a kötelező és lakásbiztosítási piac kihívásairól, valamint a Waberer’s stratégiájáról Erdélyi Barna igazgatósági tag beszélt a Portfolio Business Podcastben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó

Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó

Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál - derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Maybe she's an angel now' says aunt of Bondi victim, 10, at funeral

'Maybe she's an angel now' says aunt of Bondi victim, 10, at funeral

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 08:59
Magyar Péter a miniszterelnök-jelöltségről: a párt februárban dönt, a választók pedig áprilisban
2025. december 18. 08:00
Itt a jóindulatú „mindent figyelő szem”: van védelem a kiberbűnözők ellen (x)
×
×
×
×