Dárdai Pál hosszú távra tervez Újpesten, s azt mondta: „nem fogjuk hülyíteni a népet”

„Az Újpest FC a mai napon Dárdai Pált nevezte ki a Klub (sic!) sportigazgatójának. Személyében egy olyan sportvezetőt hozunk haza, akinek szakmai tudása, a sportág iránti alázata és kitartása példaértékű. A már játékosként legendává váló, majd edzőként a magyar válogatott legutóbbi sikereinek alapjait letevő szakember sportszakmai kérdésekben teljes felhatalmazással bír majd, a munkát pedig január 1-én kezdi meg” – olvasható a klub közleményében.

Dárdai Pál így fogalmazott: „„Elmondtam korábban, hogy Berlinből csak akkor jövök el, ha valóban engem akarnak, és bennem látják a megoldást. Ratatics Péter elnök úr ezekre a korábbi hónapok során megfelelő válaszokat adott, és az a vízió, amit folyamatosan felvázolt, valamint a munka, amit az elmúlt majdnem két évben ő és a kollégái beletettek, megerősítette bennem, hogy megéri közel 30 év után újra szerepet vállalnom a magyar bajnokságban, immáron vezetőként. (…) Nem szeretnék nagy ígérgetésekbe belemenni, sokan megtették ezt már előttem, és felteszem, meg fogják tenni utánam is, de én az elvégzett munkában hiszek, azzal pedig úgyis jönnek majd az eredmények. Nem várok el senkitől többet, csak annyit, mint önmagamtól: teljes odaadást, rengeteg munkát, és azt, hogy mindennél jobban vágyják a sikert.”

A csakfoci.hu idézte Dárdai Pál a bejelentés után szavakba formált gondolatait: „Én január 3-tól vagyok itt állományban. Nem home office-ból vagyok, hanem itt leszek az összes edzésen, a mérkőzéseken. Körülbelül annyit fogok Berlinbe járni, mint hogy ha Debrecenben laknék. Elmondtam már, hogy edzőként már nem dolgozom, 50 éves koromig akartam dolgozni. Voltak ajánlatok, de egy sem tudott megfogni.

Dárdai nem akart felelőtlen ígérgetésekbe kezdeni: „Butaságot nem fogunk csinálni, nem fogjuk hülyíteni a népet, hogy olyan kreatív focival jövünk holnaptól, hogy hetesével fogjuk rúgni a gólokat. Nem, egyenes kommunikáció, őszinte beszéd, most ott tartunk, hogy először ki kell elemezni mindent, most cseppentem ide, nekem is bele kell nőni az Újpestbe, nekem is azonosulnom kell teljesen a dolgokkal. Én úgy gondolom, meg tudom csinálni, aztán beszélgetünk majd pár hónap múlva.”

Hangsúlyozta, szerinte kicsi idős a keret, s szeretne fiatal magyar játékosokkal erősíteni, de nem ígért azonnali eredményt, sőt hangsúlyozta, hosszú távra gondolkodik.

Dárdai Pálnak, a Hertha – több szempontból is – klubrekorderének lépéséről a Hertha BSC is beszámolt honlapján, jelezve, hogy ezzel véget ér a berlini klubnál végzett munkája, mint kelet-európai játékosmegfigyelő és márkanagykövet.

„Hertha-szurkoló vagyok és az is maradok; ez a klub a családom. Olyan sok csodálatos pillanatot kötök a Hertha BSC-hez, ezért a legjobbakat kívánom a klubnak” idézte a klubhonlap Dárdai Pált, akiről azt mondta Dr. Peter Görlich ügyvezető igazgató, hogy „Minden Hertha-szurkoló legnagyobb tiszteletét élvezi a klubunknak tett szolgálataiért. Ezért sok sikert kívánunk neki új szerepkörében.” A berlini klub összeállítása kitért arra is, hogy Dárdai Pálnál több mérkőzésen csak Helmut „Fiffi” Kronsbein irányította a csapatot.

A legtekintélyesebb német sportportál, a Kicker sportmagazin honlapja kitért a családi kapcsolatokra is: „Legidősebb fia, Dárdai Palkó, a nyáron költözött Magyarországra, az első osztályú Puskás Akadémiában játszik. Legfiatalabb fia, Dárdai Bence 2024 óta a Bundesliga VfL Wolfsburg csapatában játszik. Édesapja távozásával a három fiú közül a középső, a védő, Dárdai Márton az utolsó megmaradt Dárdai a Hertha BSC kötelékében.”