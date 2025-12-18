ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Simone Moro/Facebook/Adri Martinez

„Életem legnehezebb éjszakája” – 5000 méter magasan kapott szívinfarktust a világrekorder hegymászó

Infostart

Szívinfarktust kapott a Himalájában Simone Moro. Az olasz alpinista 5000 méteres magasságban lett rosszul, és egy teljes éjszakát kellett oxigén nélkül a hegyen töltenie, mielőtt helikopterrel Katmanduba szállították. Simone Moro vezette azt a helikoptert, ami 2023-ban Suhajda Szilárd magyar hegymászó megmentésére indult a Himaláján.

Súlyos szívproblémák miatt kórházban kezelik az olasz sztáralpinistát, Simone Morót −írja az Index. A Himaláján, a Mera Peak akklimatizációs mászását követően kapott szívinkfarktust. Csapata arról tájékoztatott, hogy Morónak súlyos diszkomfort érzése volt a Mera Peak mászása után, és hazai orvosaival videón konzultálva az azonnali evakuáció mellett döntöttek. A késői óra miatt erre azonban csak másnap kerülhetett sor.

A La Repubblica beszámolója szerint az 58 éves hegymászó kezelését követően közvetlenül az HAMS kórházból, Katmanduból videóüzenetben jelentkezett be az érte aggódóknak. Beszámolója szerint túl van a legnehezebb pillanatokon és javul az állapota, de nem tagadja, hogy

élete legnehezebb éjszakáján van túl a majdnem 5 ezer méteres magasságban bekövetkezett szívinfarktus miatt.

Simone Moro a videóban elmondta, hogy akklimatizáció közben érzett erős mellkasi fájdalmat. Mivel nem volt azonnali segítség az alpinistának egész éjszaka a hegyen kellett maradnia, alacsony oxigénszinten, várva a mentést, amit nehezítette a nagy magasság és a rossz idő, így a helikopteres evakuálásra csak másnap került sor. Ezután szállították a katmandui kórházba.

A hegymászó jelezte: nem volt komoly szívműtéte, a coronaria (szív-koszorúér) egyik szakaszát tisztították meg, bypassra, vagy pacemakerre nem volt szükség. A beavatkozás után a videóban stabilnak és jókedvűnek tűnt. A sztáralpinista jelezte, hogy néhány napon belül hazatér Olaszországba további vizsgálatokra és pihenésre. Ugyanakkor megígérte, hogy a regenerációt követően újra a hegyek meghódítására készül.

Rekorder hegyimentő

Az Index cikke emlékeztet, hogy az olasz hegymászó a világ tizennégy nyolcezer méteres csúcsából négyet elsőként mászott meg télen. Ő hódította meg először télen a Shishapangmát 2005-ben, a Makalut 2009-ben, a Gasherbrum II- t 2011-ben, és a Nanga Parbatot 2016-ban. Négyszer jutott fel az Everest csúcsára: 2000-ben, 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben.

41 éves korában, hegymászó karrierje csúcsán úgy döntött, hogy helikopterpilóta lesz, hogy megmentse azokat az embereket, akik a Himaláján rekedtek vagy megsérültek. 2023 májusában Suhajda Szilárd első magyar hegymászóként teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül akart feljutni a világ legmagasabb hegycsúcsára, a Mount Everestre. A magyar mászó eltűnésekor a mentésére induló serpákat helikopterrel juttatták fel a lehető legmagasabbra, a mentőhelikoptert Simone Moro vezette.

