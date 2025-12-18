Így változik a közösségi közlekedés az ünnepek alatt a fővárosban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a karácsonyi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva.

Szűcs Magdolna, a BKK Info munkatársa az InfoRádióban elmondta: a BKK-járatok december 22-én, hétfőn és 23-án, kedden az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend szerint járnak majd, míg december 24-én a szombati menetrendnek megfelelően. Szenteste napján a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára. A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között még közlekednek a metrók, illetve elindulnak az éjszakai járatok is. Egyes éjszakai járatok a metróhoz igazodva, módosított útvonalon közlekednek.

18 óra után – amikor már a metrók nem közlekednek – valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán közlekedik.

A 6-os villamos, valamint a repülőtérre közlekedő 100E és 200E autóbusz egész nap jár december 24-én. A 6-os villamos 16 és 20 óra között 10 percenként, 20 órától 15 percenként közlekedik. A 200E autóbusz Szenteste napján 16 óra után 8-10 percenként közlekedik, a járatok az utolsó metró közlekedése után a Határ úti metrómegállótól 20 percenként indulnak, és oda érkeznek csatlakozva a metróhoz és az éjszakai buszokhoz.

Forrás: Budapesti Közlekedési Központ

Szűcs Magdolna hozzátette: december 24-én, szerdán a H5-ös, a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV-vel éjszakáig lehet utazni, a H7-es HÉV viszont csak 16 óráig közlekedik aznap. A Budavári sikló és a libegő nem üzemel december 24-én.

December 25-én, 26-án és január 1-jén a BKK-járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti menetrend szerint járnak majd.

December 29-től 31-ig az iskolaszüneti, illetve az év végi munkanapi menetrend lesz érvényben.

Szilveszterkor egész éjjel jár majd az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró, a 4-es és a 6-os, a 17-es, a 40-es, az 50-es, illetve az 56A villamos is. A 17-es villamos szintén egész éjjel a Bécsi út/Vörösvári út és a Városház tér között közlekedik. December 31-én minden HÉV-vonalon szintén egész éjjel utazhatunk. Az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz, valamint a 75-ös és a 80-as trolibusz is szintén egész éjszaka közlekedik az év utolsó napján. A repülőtérre közlekedő 100E és 200E autóbusz változatlan menetrend szerint jár majd.

Forrás: Budapesti Közlekedési Központ

Az új esztendő első napján a Budavári sikló 14.30-tól fog üzemelni. A BKK egyes járatai január 2-án és 3-án a szombati, január 4-én pedig a vasárnapi, illetve a munkaszüneti menetrend szerint közlekednek.

További fontos információ, hogy december 29-én, 30-án és 31-én fizetni kell a parkolásért a fővárosban.

Az ünnepi közlekedési renddel kapcsolatos részletek a BKK honlapján olvashatók.