Infostart.hu
2025. december 18. csütörtök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik a az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. június 26-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Infostart

Csütörtök reggel újra újságírók elé állt Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs helyszínén, Brüsszelben. Szólt a Belgiumban befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos fejleményekről, a közös EU-hitelfelvétel és a miniszterelnöki felhatalmazás viszonyáról, de az éjjeli brüsszeli gazdatüntetést is kommentálta.

Újságírók tömegei előtt tartott tájékoztatót a brüsszeli EU-csúcs helyszínén Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel.

"Este úgy láttam, van elegendő ország ahhoz, hogy egy blokkoló kisebbség összeálljon, bár lehet, hogy utóvédharcok még történnek" - fogalmazott a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos, kútba esett tervekről.

A közös EU-hitel felvételéről szólva leszögezte, sem neki nincs felhatalmazása, hogy ilyet megszavazzon, de el sem tudja képzelni, hogy valaha ilyet magyar miniszterelnök megkap.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta, súlyos döntés volt, hogy az EU megtiltja az orosz energiaimportot, a Fidesz-KDNP képviselői a végsőkig harcoltak, míg a Tisza Párt képviselői részt sem vettek a csatában, "sunnyogtak".

Az éjszakai gazdatüntetéseket is kommentálta, szerinte a gazdáknak két kérdésben is 100 százalékig igazuk van:

  1. a Mercosur EU-dél-amerikai kereskedelmi megállapodás "megölné a gazdákat"
  2. a green deal pedig komoly versenyhátrányt jelent számukra, mert mielőtt "összeverik őket, előtte a lábukat is összekötözik".

eu-csúcs

Csütörtök reggel újra újságírók elé állt Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs helyszínén, Brüsszelben. Szólt a Belgiumban befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos fejleményekről, a közös EU-hitelfelvétel és a miniszterelnöki felhatalmazás viszonyáról, de az éjjeli brüsszeli gazdatüntetést is kommentálta.
 

2025. december 18. 08:59
2025. december 18. 08:25
