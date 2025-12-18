Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Újságírók tömegei előtt tartott tájékoztatót a brüsszeli EU-csúcs helyszínén Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel.

"Este úgy láttam, van elegendő ország ahhoz, hogy egy blokkoló kisebbség összeálljon, bár lehet, hogy utóvédharcok még történnek" - fogalmazott a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos, kútba esett tervekről.

A közös EU-hitel felvételéről szólva leszögezte, sem neki nincs felhatalmazása, hogy ilyet megszavazzon, de el sem tudja képzelni, hogy valaha ilyet magyar miniszterelnök megkap.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta, súlyos döntés volt, hogy az EU megtiltja az orosz energiaimportot, a Fidesz-KDNP képviselői a végsőkig harcoltak, míg a Tisza Párt képviselői részt sem vettek a csatában, "sunnyogtak".

Az éjszakai gazdatüntetéseket is kommentálta, szerinte a gazdáknak két kérdésben is 100 százalékig igazuk van: