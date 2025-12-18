Változik a számlázás az MVM-nél, figyeljünk!

Az MVM Csoport a nyugodt, kiszámítható ünnepi időszak érdekében nem végez áram- vagy gázszünettel járó tervezett munkálatokat, önkéntes kikapcsolási moratóriumról gondoskodik, és a számlákra hosszabb fizetési időablakot nyit – írja közleményében az energiaszolgáltató.

Az MVM 2025. december 20-ától 2026. január 5-ig felfüggeszti a tervezett, szolgáltatáskieséssel járó hálózati munkálatokat. Ez azt jelenti, hogy az Északkelet- és Délkelet-Magyarország áramhálózatát üzemeltető társaságok az ünnepekre tekintettel nem végeznek tervezett áramszünettel járó hálózatfejlesztési beavatkozásokat, a szükséges munkák még karácsony előtt lezárulnak.

Ezt követően az Újév utánig csak egyedi megállapodás alapján, ipari fogyasztóknál fordulhat elő feszültségmentesítéssel járó beavatkozás.

A gázhálózaton a fűtési szezon idején – október 15. és április 15. között – továbbra sem végez a társaság olyan tervezett beavatkozásokat, amelyek gázszünettel járnának, a karbantartási tevékenységek pedig az ünnepek alatt sem okoznak ellátáskimaradást. Az MVM az ünnepi időszakban is folyamatos készenléttel és megerősített ügyeleti szolgálattal készül az esetlegesen előforduló, jellemzően időjárási okokra visszavezethető meghibásodások gyors elhárítására, és a hibabejelentő vonalak is rendelkezésre állnak.

Továbbá a vállalatcsoport átfogó szolgáltatója, az MVM Next önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetett a lakossági ügyfelei számára 2025. november 29. és 2026. január 6. között,

tehát ebben az időszakban egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

A számlázási gyakorlat is az ünnepi munkarendhez igazodik a szolgáltató közlése szerint: az MVM valamennyi esetben nem állít ki olyan számlát, amelynek fizetési határideje munkaszüneti napra esne, ilyen esetekben az esedékesség automatikusan a következő munkanapra tolódik.

A karácsonyi időszakban a társaság megemelt fizetési határidőket alkalmaz annak érdekében, hogy a számlák időben eljussanak az ügyfelekhez, és a befizetéshez mindenki számára elegendő idő álljon rendelkezésre.

Az MVM Csoport ügyfélszolgálati irodái az ünnepi időszakban is döntően ügyfelei rendelkezésére állnak, kizárólag a hivatalos ünnepnapokon és az áthelyezett szabadnapokon (december 24-26. között, valamint január 1-én és 2-án) lesznek zárva. December 22-én, 23-án és 29-31. között a társaság továbbra is fogadja ügyfeleit az irodákon, azonban érdemes előre tájékozódni, mivel a nyitvatartási idő eltérhet a megszokottól.