2025. december 18. csütörtök Auguszta
Nyitókép: Pixabay.com

Közvélemény-kutatási rejtély – 12 százalékos Tisza-előny, erősödő Fidesz, vagy mindkettő?

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Több közvélemény-kutatás szerint a Tisza Párt vezet a Fidesszel szemben, de a kormánypártok is erősödni kezdtek. Négy friss kutatás áll most rendelkezésre.

A Republikon Intézet december 10. és 15. között készült 1000 fős közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnapi választáson, a teljes népesség körében, a Tisza Pártra a válaszadók 33 százaléka szavazna, míg a Fidesz-KDNP támogatottsága 27 százalék.

A biztos pártválasztók körében a Tisza Párt előnye még markánsabb, 48 százalék támogatná őket a Fidesz-KDNP 36 százalékával szemben.

A harmadik legerősebb politikai párt a Mi Hazánk, amely 6 százalékos támogatottságot ért el mind a teljes népesség, mind a biztos szavazók körében. Ugyanebben a társadalmi csoportban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4-5 százalékon, a Demokratikus Koalíció pedig 4 százalékon áll.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádióban elmondta, mind a két nagy párt nagyjából azonos mértékben erősödött, tehát a Tisza Párt a biztos pártválasztóknál – „talán ez a legjellemzőbb adat” – 45-ről 48 százalékosra nőtt, a Fidesz pedig 33-ról 36-ra, tehát a különbség továbbra is jelentős, tartja tehát jelentős fölényét a Tisza, de a Fidesz is tudta erősíteni a bázisát. „Mind a két szavazótábor ezek alapján azt tudom mondani, hogy lelkesebb lett” – jegyezte meg.

11 százalékos előny

A 21 kutatóközpont legújabb közvélemény-kutatása szerint a pártot választani tudóknál 11 százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben.

Egy most vasárnapi választáson rajtuk kívül még a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe.

A Medián Tisza-fölényt és a Nézőpont Fidesz-elönyt feltáró friss felméréséről korábban ITT írtunk.

közvélemény-kutatás

nézőpont

medián

republikon

21 kutatóközpont

Az elmúlt tíz évben valószínűleg megállítottuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedését – az érték idén tetőzhet, de még nagyon sok a teendő – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke, aki novemberben részt vett a brazíliai klímacsúcson.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások "közel állnak valamihez", miközben a hétvégén amerikai–orosz egyeztetésre készülnek.

