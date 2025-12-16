ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

2025. december 16. 18:00
Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

2025. december 16. 22:06
Pinochet-hívő ultrakonzervatív győzte le a kommunistát a chilei elnökválasztáson
2025. december 16. 21:40
Leslie Mandoki nagyszabású adománygyűjtésen van túl – két koncertfilmje is érkezik
2025. december 16. 21:29
Mészáros Andor: lendületet kaphat a V4-ek együttműködése a cseh kormányalakítással
2025. december 16. 21:10
Napinfó - 2025. december 16.
2025. december 16. 21:06
Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói
2025. december 16. 19:46
Hivatalos brit jelentések: jobb, ha készülünk a harcra Oroszország ellen
2025. december 16. 19:11
Elemző: jó vétel volna a szerbiai finomító, a Mol pedig megfelelő szereplő lenne az üzlethez
2025. december 16. 18:30
A Szigma, a holnap világa 2025. december 16-ai adása
