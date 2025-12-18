ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.74
usd:
330.28
bux:
109364.55
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Műholdak a Föld körül keringve teszik lehetővé a globális telekommunikációt és a nagysebességű internet-hozzáférést.
Nyitókép: Getty Images

Nagy a baj, durva napviharokra figyelmeztetnek az amerikai kutatók

Infostart

A napviharok károsíthatják a műholdak navigációs és kommunikációs rendszereit is, így fennállhat a veszélye annak, hogy nem tudnak kitérő manővereket végezni, ami hozzájárulhat a katasztrofális Kessler-szindrómához.

A Princetoni Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a következő években rohamosan nőhet az esély arra, hogy gyakrabban bekövetkezik a Kessler-szindróma, ami azon események láncolata, amikor valamilyen űrbeli baleset során az elszabaduló törmelékek újabb baleseteket idéznek elő, aminek a következtében Föld körül keringő űrszondák és egyéb más eszközök is megsemmisülhetnek.

A kutatók szerint a napviharok jelenthetik azt a fordulópontot, ami végül a Kessler-szindrómához vezethet – írja az Interesting Engineering cikke alapján a hvg.hu.

A szakértők arra számítanak, hogy a közeljövőben egyre több ütközést elkerülő manővert kell végrehajtaniuk az olyan műholdhálózatoknak, mint amilyen például a SpaceX űripari vállalathoz köthető Starlink is.

Egyes kutatók szerint 2028-ra akár félévente egymillió ilyen veszélyes manőver is bekövetkezhet.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a napviharok jelentősen felmelegítik a légkört, aminek az eredményeként nagyon megnő a légköri ellenállás. Emiatt pedig a műholdaknak több üzemanyagot kell elhasználniuk, hogy a számukra kijelölt pályán maradjanak és kitérjenek más űrszondák vagy az űrszemét elől.

A napviharok károsíthatják a műholdak navigációs és kommunikációs rendszereit is, így fennállhat a veszélye annak, hogy nem tudnak kitérő manővereket végezni, ami hozzájárulhat az említett katasztrofális Kessler-szindrómához.

A kutatók a veszély felmérésére bevezettek egy új mérőszámot, a Collision Realization and Significant Harm (CRASH) Clockot. Ez azt mutatja meg, mennyi idő után következne be egy ilyen ütközés, ha a műholdak üzemeltetői hirtelen elveszítenék a kommunikációt az eszközökkel, és nem tudnának kitérő manővert tenni. A kutatók számításai szerint 2025 júniusában ez 2,8 nap volt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ez az idő rohamosan csökken, 2018-ban ugyanis még 121 nap kellett volna mindehhez. A különbség a Starlink 2019-es megjelenéséből fakad.

Kezdőlap    Tudomány    Nagy a baj, durva napviharokra figyelmeztetnek az amerikai kutatók

űrszemét

starlink

princetoni egyetem

kessler-szindróma

űrbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők

Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők

Az időjárási szélsőségek és a járványok mellett az ukrán árudömping, a piaci ingadozások és a vámháborúk is bőven okoztak álmatlan éjszakákat a magyar termelőknek idén. Amint az az Alapvetés podcast Portfolio Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkező különkiadásában elhangzik, az Európán kívülről érkező árunál olyan helyzet állt elő, mintha egy domboldalon futballoznánk, ahol az ellenfél lefelé támad, nekünk pedig mindig felfelé futva kellene támadni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes szökevény lepte meg a hevesi falut: utcán szaladgált az egzotikus óriásmadár

Veszélyes szökevény lepte meg a hevesi falut: utcán szaladgált az egzotikus óriásmadár

Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy nagy testű madár bukkant fel a településen, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta az ijedtséget.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders start crunch talks on Russia's frozen cash

Zelensky gives stark warning as EU leaders start crunch talks on Russia's frozen cash

The leaders are deciding whether to loan tens of billions of euros in frozen Russian assets to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 13:03
4iG: uniós forrásból épül 3800 km optikai hálózat 240 ezer háztartásban
2025. december 18. 07:24
Meztelenség-szűrő kifejlesztésére kötelezhetik a techcégeket a britek
×
×
×
×