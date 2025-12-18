ARÉNA - PODCASTOK
Megújul a budapesti troliflotta.
Nyitókép: BKK

BKK: az Európai Unió pénzügyi támogatásával újul meg a budapesti troliflotta

Infostart / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és az irányító hatóság aláírta azt a támogatási szerződést, amely 38 korszerű trolibusz európai uniós finanszírozását biztosítja - közölte a BKK.

a "Budapesti trolibusz-járműbeszerzés III. ütem és állatkerti deltavágány kiépítése" című projekt keretében, az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, a vissza nem térítendő támogatás összege 8,8 milliárd forint.

Az elmúlt években a járműbeszerzési program keretében 48 korszerű, alacsonypadlós Solaris-Skoda Trollino trolibusz érkezett Budapestre - 12 szóló és 36 csuklós jármű -, amelyek 2023 óta közlekednek a fővárosban. A trolibuszok szállítását a Fővárosi Önkormányzat előfinanszírozta, így a gyártó kifizetése rendben megtörtént. A BKK a napokban aláírta az irányító hatósággal a projekthez kapcsolódó támogatási szerződést is, amely a már forgalomba állt járművek közül 38 trolibusz esetében biztosítja utólag az európai uniós finanszírozást.

"A járművek forgalomba állítása és a támogatási szerződés megkötése közötti időszak áthidalását a Fővárosi Önkormányzat előrelátó döntése tette lehetővé."

A főváros által biztosított előfinanszírozásnak köszönhetően a BKK élhetett a gyártóval még 2014-ben megkötött szerződésben szereplő opciós lehívási lehetőséggel, így a trolibuszok rendkívül kedvező feltételekkel érkezhettek Budapestre és állhattak forgalomba. A főváros előfinanszírozása kulcsszerepet játszott abban is, hogy az uniós források később biztonságosan és megnyugtató módon lehívhatók legyenek.

Az ismertetés szerint a korszerű, alacsonypadlós trolibuszok mindegyike légkondicionált és a beépített akkumulátoroknak köszönhetően legalább 4 kilométert önjáró üzemmódban, felsővezeték nélkül is képesek megtenni. Ennek köszönhető, hogy a BKK az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre a trolibuszhálózaton, és a következő években új vonalak létesítését, valamint több vonal meghosszabbítását tervezi a főváros különböző részein.

Az EU-s finanszírozású projekt részeként felsővezeték-építési és -felújítási munkák zajlanak a XIV. kerületben a Kacsóh Pongrác út-Állatkerti körút-Hermina út csomópontban.

Az úgynevezett "állatkerti deltának" köszönhetően korszerűbb lesz a trolibusz-infrastruktúra, és új lehetőségek nyílnak a hálózat bővítésére, mert az új felsővezetéknek köszönhetően a trolibuszok a Kacsóh Pongrác útról érkezve az Állatkerti körútra (valamint ellenkező irányban) is bekanyarodhatnak.

"A BKK elkötelezett a környezetbarát közösségi közlekedés és a fenntartható működtetés mellett, ezért - a Fővárosi Önkormányzat törekvéseihez kapcsolódva - a trolifejlesztésekben látja a közlekedés zöldítésének egyik leghatékonyabb és leggazdaságosabb lehetőségét. Ezért folytatja a járműbeszerzést: megteremtette annak a lehetőségét, hogy a jövőben - a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén - további akár 160 új, korszerű, környezetbarát, alacsonypadlós troli érkezzen Budapestre."

Ürge-Vorsatz Diána: máris itt van a fordulat az üvegházhatású gázok kibocsátásában

Ürge-Vorsatz Diána: máris itt van a fordulat az üvegházhatású gázok kibocsátásában
Az elmúlt tíz évben valószínűleg megállítottuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedését – az érték idén tetőzhet, de még nagyon sok a teendő – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke, aki novemberben részt vett a brazíliai klímacsúcson.
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Orbán Balázs: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
