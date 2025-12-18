ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Karol Nawrocki lengyel elnök a varsói államfői palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt, kijelentve: Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus.
Nyitókép: Wikipédia

Meglepő dolgot tett a lengyel államfő

Infostart / MTI

Szétszereltette és múzeumba szállíttatta csütörtökön Karol Nawrocki lengyel elnök a varsói államfői palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt, kijelentve: "Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus".

A kerekasztalt 1989 óta őrizték az államfői palotában. 1989-ben a kerekasztalnál "különféle személyek ültek, akik különféle érdekeket képviseltek", egyesek "kommunista befolyást akartak átmenteni" a rendszerváltás utáni Lengyelországba, másoknak "jó szándékaik voltak", és a tárgyalást "taktikai pillanatnak" tekintették, hogy elérjék a szabad választásokat, az ország függetlenné válását - jelentette ki sajtóértekezletén Karol Nawrocki.

Aláhúzta: a kerekasztal a történeti vita fontos eleme marad. Függetlenül attól viszont, ki miképpen értékeli a kerekasztal történelmi jelentőségét, az elnöki palota "biztosan nem az a hely, ahol ezentúl állnia kell" - tette hozzá. Az emléktárgyat a varsói Lengyel Történelmi Múzeumban kell elhelyezni, ahol 2027-től lesz megtekinthető - jelezte az államfő. Mint mondta:

„A szabad, független, szuverén Lengyelország ma sokkal többre képes, mint a kerekasztal idealizálására".

Döntését azzal is indokolta, hogy a 21. században "a fiatal lengyeleknek nem kell semmilyen alkut kötniük a volt diktátorokkal, kommunistákkal vagy posztkommunistákkal", és Lengyelország jövőjére, annak gazdasági sikereire kell összpontosítani.

"Büszkén mondanám, remélem, nem elhamarkodottan, hogy ma Lengyelországban véget ért a posztkommunizmus" - fogalmazott Nawrocki, utalva Joanna Szczepkowska színésznőnek az 1989 júniusában, az első részlegesen szabad lengyelországi választásokkor mondott, szállóigévé vált szavaira ("Lengyelországban ma véget ért a kommunizmus").

A kerekasztalnál 1989. február 6-tól április 5-ig folytatott tárgyalások során Wojciech Jaruzelski tábornok, a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára által megbízott csoport a Szolidaritás független szakszervezet képviselőivel egyeztetett. Megállapodtak egyebek között a második világháború után megszüntetett köztársasági elnöki tisztség és a kétkamarás parlament létrehozásáról. 1989 júniusában a parlamenti felsőházba (szenátus) teljesen szabad, az alsóházba (szejm) a mandátumok előzetes elosztásán alapuló, kétfordulós voksolást tartottak, melynek nyomán a rendszerváltó közép-európai országok közül elsőként jutott be az ellenzék a törvényhozásba.

